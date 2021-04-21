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Умерла заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева

Ирина Моисеева
Ирина Моисеева (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева, супруга балетмейстера Игоря Моисеева, умерла на 97-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

«Эта удивительная женщина была не только супругой и близким человеком Игоря Александровича Моисеева — это его муза, соратник, верный друг, большой помощник», — отметили в ансамбле.

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В сообщении говорится, что Моисеева проработала в Государственном академическом ансамбле народного танца с 1941 по 2021 год. Она являлась лауреатом Государственной премии СССР и премии правительства России.

Супруг артистки Игорь Моисеев скончался в 2007 году в возрасте 101 года. Он в 1937 году создал Ансамбль народного танца СССР (который затем стал Государственным академическим ансамблем народного танца) и с того времени оставался бессменным руководителем коллектива.

артистка смерть
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