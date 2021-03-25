Умерла заслуженная артистка России Лиана Жвания

Лиана Жвания (Фото: tyuzspb / VK)

На 72-м году жизни умерла cоветская и российская актриса Лиана Жвания. Об этом сообщается на сайте петербургского ТЮЗа имени Брянцева.

«После продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Лиана Жвания <...> Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, ее коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы», — говорится в некрологе.

Всенародную известность актрисе принесла роль королевы в фильме-сказке Анатолия Граника «Двенадцать месяцев». В театре сообщили, что в последние годы Жвания выходила на сцену в спектаклях «Записки А.И. Поприщина», «Иудушка из Головлева», «Поллианна» и «Сказка о потерянном времени». В 2012 году за роль Евпраксиньюшки в спектакле «Иудушка из Головлева» в постановке Георгия Васильева актриса была удостоена премии «Золотой софит».

Среди заметных ролей артистки отмечаются работы в спектаклях «Наш цирк», «Наш Чуковский», «Конек-Горбунок», «Комедия ошибок», «Ундина», «Обещание на рассвете» и других.