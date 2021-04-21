Посол России прибыл в МИД Чехии после взаимной высылки дипломатов

Александр Змеевский (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Посол России Александр Змеевский прибыл в МИД Чехии, куда его пригласили в связи со взаимной высылкой российских и чешских дипломатов. Об этом сообщает Чешское информационное агентство.

Отмечается, что в дипведомстве Змеевский встретится с новым главой министерства Якубом Кулганеком.

Президент Чехии Милош Земан назначил Кулганека новым министром иностранных дел 21 апреля. На этом посту Кулганек заменил Томаша Петршичека, которого отправили в отставку ранее в апреле. При вступлении в новую должность Кулганек заявил, что сейчас «непростое время для чешской дипломатии».

Сразу после назначения он сообщил, что намерен провести встречу со Змеевским, передает Seznam Zpravy.