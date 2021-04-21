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Посол России прибыл в МИД Чехии после взаимной высылки дипломатов

Александр Змеевский
Александр Змеевский (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Посол России Александр Змеевский прибыл в МИД Чехии, куда его пригласили в связи со взаимной высылкой российских и чешских дипломатов. Об этом сообщает Чешское информационное агентство.

Отмечается, что в дипведомстве Змеевский встретится с новым главой министерства Якубом Кулганеком.

Президент Чехии Милош Земан назначил Кулганека новым министром иностранных дел 21 апреля. На этом посту Кулганек заменил Томаша Петршичека, которого отправили в отставку ранее в апреле. При вступлении в новую должность Кулганек заявил, что сейчас «непростое время для чешской дипломатии».

Сразу после назначения он сообщил, что намерен провести встречу со Змеевским, передает Seznam Zpravy.

Захарова ответила на угрозу Чехии выслать всех российских дипломатов
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Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов. Также чешская полиция объявила в розыск двух граждан России — Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания подозревала в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Москва все обвинения назвала «голословными и надуманными». В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Seznam Zpravy со ссылкой на источники сообщало, что чешское дипведомство объявит о высылке еще одной группы российских дипломатов 21 апреля.

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