В парижском Диснейленде откроют центр вакцинации от коронавируса

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В парижском парке развлечений Диснейленд с 24 апреля откроется крупный центр вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает в Twitter префектура департамента Сена и Марна.

«С этой субботы, 24 апреля, крупный центр вакцинации начнет работу в конференц-центре Disney's Newport Bay Club в парижском Диснейленде, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сделать прививку в этом центре смогут до 1 тыс. человек в день. При этом центр вакцинации будет открыт только по выходным с 9:30 до 17:30. Работать в нем будут порядка 60 человек, в том числе медработники, пожарные и администраторы.

В январе центр вакцинации открылся на базе парка Диснейленд в Калифорнии. Об этом объявили власти округа Ориндж, в котором находится парк.