Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 75,55 (-1,43) Инвестиции, 16 апр, 12:46
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 90,46 (-1,77) Инвестиции, 16 апр, 12:46
Умер отец президента Туркмении Общество, 00:57 МИД Украины назвал фамилию высылаемого из страны российского дипломата Политика, 00:35 Премьер Чехии выступил против допуска России до тендера на АЭС Политика, 00:17 Греция продлила разрешение на въезд до 4 тыс. россиян в неделю Общество, 00:05 Дитрих предложил новый вариант переноса порта из Петербурга Бизнес, 00:01 В США поддержали решение Чехии о высылке российских дипломатов Политика, 18 апр, 23:30 Три человека погибли в результате стрельбы в Техасе Общество, 18 апр, 23:04 Газизов посвятил победу над «Спартаком» памяти сына Спорт, 18 апр, 22:54 СМИ сообщили об уголовном деле против главы Минюста Украины Малюськи Политика, 18 апр, 22:32 Что такое индивидуальный пенсионный план РБК и НПФ «Будущее», 18 апр, 22:04 Тедеско извинился перед фанатами «Спартака» за поражение от «Уфы» Спорт, 18 апр, 21:57 ФСБ показала видео задержания по делу о подготовке покушения на Лукашенко Политика, 18 апр, 21:55 МИД объявил о высылке 20 чешских дипломатов Политика, 18 апр, 21:42 КГБ сообщил о первом в истории Белоруссии деле о попытке захвата власти Политика, 18 апр, 21:34
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Политика ,  
0 

МИД Украины назвал фамилию высылаемого из страны российского дипломата

Украина вышлет старшего дипломата из посольства России в Киеве по фамилии Черников в качестве ответной меры на высылку украинского консула из России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».

«Старший дипломат — это один из советников посольства Российской Федерации в Киеве. Есть конкретный человек, его фамилия Черников», — сказал Енин.

По его словам, нота по выдворению дипломата будет направлена посольству России утром 19 апреля. Россиянину дали 72 часа, начиная с 19 апреля, чтобы покинуть Украину.

Украина зеркально вышлет российского дипломата
Политика
Посольство России в Киеве

МИД России 17 апреля сообщил, что консул Генерального консульства Украины Александр Сосонюк, задержанный в Санкт-Петербурге за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ, должен покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

В украинском дипведомстве полностью исключили обвинения, выдвинутые в отношении Сосонюка, и назвали произошедшее провокацией. Также Киев объявил о зеркальных мерах в отношении сотрудника российского посольства, однако его имя не называлось.

Александр Сосонюк работает в России в течение многих лет. Он был указан в числе сотрудников украинского консульства еще в 2012 году. 17 апреля ФСБ сообщила, что задержала его с поличным при получении от гражданина России закрытой информации из баз данных правоохранительных органов. В службе уточнили, что Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, документов госбезопасности и архивом уголовных дел.

МИД Украины высылка дипломатов дипломат
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Материалы по теме
Украина зеркально вышлет российского дипломата
Политика
Россия вышлет украинского консула
Политика
ФСБ показала видео задержания украинского консула в Петербурге
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter