МИД Украины назвал фамилию высылаемого из страны российского дипломата

Украина вышлет старшего дипломата из посольства России в Киеве по фамилии Черников в качестве ответной меры на высылку украинского консула из России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».

«Старший дипломат — это один из советников посольства Российской Федерации в Киеве. Есть конкретный человек, его фамилия Черников», — сказал Енин.

По его словам, нота по выдворению дипломата будет направлена посольству России утром 19 апреля. Россиянину дали 72 часа, начиная с 19 апреля, чтобы покинуть Украину.

МИД России 17 апреля сообщил, что консул Генерального консульства Украины Александр Сосонюк, задержанный в Санкт-Петербурге за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ, должен покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.