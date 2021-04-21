Кравчук заявил о готовности лично встретиться с Путиным «хоть сегодня»

Леонид Кравчук (Фото: Евгений Котенко / РИА Новости)

Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что ему есть о чем побеседовать с президентом России Владимиром Путиным и он готов встретиться с ним «хоть сегодня». Об этом Кравчук сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Хоть сегодня. Мне есть что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине», — сообщил экс-президент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости», что Путин пока не в курсе предложения Кравчука. «Это новая идея. Пока не знает», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Украинский лидер заявил, что сам приезжает на линию фронта каждый месяц.