Песков не смог вспомнить, пользовался ли Путин прицепом «Скиф»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 76,82 (+0,8) Инвестиции, 13:08
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 92,29 (+0,54) Инвестиции, 13:08
В Минтруде сообщили о порядке выплат на школьников Общество, 18:57 Мировые авиакомпании повысили прогноз по убыткам в 2021 году до $48 млрд Инвестиции, 18:55 Ferrari показала суперкар с самым мощным мотором в своей истории Авто, 18:37 Как фильм помог Lego за полгода увеличить выручку на 12% Pro, 18:26 Кравчук заявил о готовности лично встретиться с Путиным «хоть сегодня» Политика, 18:13 Клуб ФНЛ стал первым финалистом Кубка России Спорт, 18:12 В промзоне на западе Москвы построят производственный кластер Недвижимость, 18:11 В парижском Диснейленде откроют центр вакцинации от коронавируса Общество, 18:10 СМИ узнали о разработке Роспотребнадзором стратегии «санитарного щита» Общество, 18:04 Пожизненно отстраненный арбитр заявил о поддержке клубов РПЛ Спорт, 17:56 Хакеры сообщили о краже чертежей новейших продуктов Apple Технологии и медиа, 17:45 Песков не смог вспомнить, пользовался ли Путин прицепом «Скиф» Политика, 17:43 Что такое e-commerce и как устроена онлайн-торговля Индустрия 4.0, 17:40 Когда аутсорсинг выгоден, а когда — вреден и не нужен Pro, 17:37
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,68 -0,2% EUR/RUB ₽92,26 -0,17% EUR/USD $1,2 +0,02%
Доходы власти ,  
0 

Песков не смог вспомнить, пользовался ли Путин прицепом «Скиф»

Владимир Путин за рулём ГАЗ-21 «Волга» 1956 г. выпуска
Владимир Путин за рулём ГАЗ-21 «Волга» 1956 г. выпуска (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радио «Комсомольская правда» затруднился ответить на вопрос, пользовался ли российский лидер Владимир Путин прицепом «Скиф», который он указывает в своей декларации.

«Прицеп «Скиф»... мне не известно о том, что президент как-то когда-то им пользовался», — сказал Песков.

Он также отметил, что Путин «пару раз» пользовался задекларированной «Волгой», но это было достаточно давно. «Он на «Волге» даже [экс-президента США Джорджа] Буша катал», — добавил представитель Кремля.

«Волга», лодка, квадроцикл: на чем ездят российские чиновники
Фотогалерея 
<p><strong>Доход в 2017 году: </strong><a href="https://www.rbc.ru/society/13/04/2018/5ad0c8129a794767aa5fa039">18,7 млн руб.</a></p> <p><strong>Автопарк: </strong>три легковые машины, включая два автомобиля ГАЗ М21.</p> <p>О &laquo;Волге&raquo; Владимира Путина <a href="https://lenta.ru/news/2005/05/08/meeting/">стало известно</a> в 2005 году, когда резиденцию российского президента в Ново-Огарево&nbsp;посетил президент США Джордж Буш. После окончания переговоров лидеры двух стран подошли к &laquo;Волге&raquo;, стоящей у крыльца здания, после чего Буш сел за руль и проехал пару кругов по территории резиденции.</p> <p>&laquo;Волга&raquo; 1956 года выпуска отреставрирована и реконструирована, например, а механическая коробка переключения передач заменена на автомат. В собственности Путина находятся две модели ГАЗ-21 &mdash; 1960 и 1965 годов выпуска, а также автомобиль &laquo;Нива&raquo;.</p>

Песков не смог ответить на вопрос, где хранятся автомобиль и прицеп президента, но предположил, что они находятся в «каком-то гараже», а не брошены на улице.

Путин и Буш ездили на «Волге» российского лидера в мае 2005 года. После переговоров в резиденции президента России в Ново-Огарево они поехали на этом автомобиле на ужин домой к Путину. При этом за рулем был американский президент.

Декларацию о доходах Путина опубликовали на сайте Кремля 16 апреля. Согласно документу, список задекларированного президентом имущества по сравнению с прошлым годом не изменился. У главы государства в собственности квартира площадью 77 кв. м, гараж на 18 кв. м, а также два автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как трейдеры из английской глубинки заработали на падающей нефти Как подготовиться к таможенной проверке Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд

Помимо этого в пользовании у президента есть квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. Как указано в декларации, за 2020 год Путин заработал 9,99 млн руб.

Владимир Путин Волга автоприцепы Дмитрий Песков
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,68 -0,2% EUR/RUB ₽92,26 -0,17% EUR/USD $1,2 +0,02%
Материалы по теме
Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2020
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2020 год
Политика
Путин заработал за год почти 10 млн руб.
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter