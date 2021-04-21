Песков не смог вспомнить, пользовался ли Путин прицепом «Скиф»

Владимир Путин за рулём ГАЗ-21 «Волга» 1956 г. выпуска (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радио «Комсомольская правда» затруднился ответить на вопрос, пользовался ли российский лидер Владимир Путин прицепом «Скиф», который он указывает в своей декларации.

«Прицеп «Скиф»... мне не известно о том, что президент как-то когда-то им пользовался», — сказал Песков.

Он также отметил, что Путин «пару раз» пользовался задекларированной «Волгой», но это было достаточно давно. «Он на «Волге» даже [экс-президента США Джорджа] Буша катал», — добавил представитель Кремля.

Песков не смог ответить на вопрос, где хранятся автомобиль и прицеп президента, но предположил, что они находятся в «каком-то гараже», а не брошены на улице.