«Волга», лодка, квадроцикл: на чем ездят российские чиновники

ГАЗ-21 «Волга»— Владимир Путин, президент России

Доход в 2017 году: 18,7 млн руб.

Автопарк: Три легковые машины, включая два автомобиля ГАЗ М21.

О «Волге» Владимира Путина стало известно в 2005 году, когда резиденцию российского президента в «Ново-Огарево» посетил президент США Джордж Буш. После окончания переговоров лидеры двух стран подошли к «Волге», стоящей у крыльца здания, после чего Буш сел за руль и проехал пару кругов по территории резиденции.

«Волга» 1956 года выпуска отреставрирована и реконструировна, например, а механическая коробка переключения передач заменена на автомат. В собственности Путина находятся две модели ГАЗ-21 — 1960 и 1965 годов выпуска, а также автомобиль «Нива».