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«Волга», лодка, квадроцикл: на чем ездят российские чиновники
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«Волга», лодка, квадроцикл: на чем ездят российские чиновники
Политика, 15:57
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«Волга», лодка, квадроцикл: на чем ездят российские чиновники

В пятницу, 13 апреля, российские чиновники представили свои декларации о доходах за 2017 год. Помимо заработка в документах также указаны сведения об имуществе, включая транспортные средства — от классических «членовозов» советского производства до миниатюрного электромобиля и грузовика-внедорожника. Самые необычные из них — в фотогалерее РБК.

ГАЗ-21 «Волга»— Владимир Путин, президент России
Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш в резиденции Ново-Огарево в мае 2005 года
(Фото: Владимир Родионов / РИА Новости)

Доход в 2017 году: 18,7 млн руб.

Автопарк: Три легковые машины, включая два автомобиля ГАЗ М21.

О «Волге» Владимира Путина стало известно в 2005 году, когда резиденцию российского президента в «Ново-Огарево» посетил президент США Джордж Буш. После окончания переговоров лидеры двух стран подошли к «Волге», стоящей у крыльца здания, после чего Буш сел за руль и проехал пару кругов по территории резиденции.

«Волга» 1956 года выпуска отреставрирована и реконструировна, например, а механическая коробка переключения передач заменена на автомат. В собственности Путина находятся две модели ГАЗ-21 — 1960 и 1965 годов выпуска, а также автомобиль «Нива».

ГАЗ-13 «Чайка» — Антон Беляков, Совет Федерации
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Доход в 2017 году: 4,6 млн руб.

Автопарк: Восемь легковых машин.

ЗИЛ 41041 — Виталий Богданов, Совет Федерации
Фото: drom.ru

Доход в 2017 году: 20 млн руб.

Автопарк: Пять легковых машин.

Volvo P1800 — Константин Косачев, Совет Федерации
Фото: Seth Wenig / AP

Доход в 2017 году: 4,8 млн руб.

Автопарк: Единственный автомобиль сенатора - винтажный спортивный Volvo. Модели P1800, выпуск которой прекратили в начале 70-х, принадлежит рекорд - самый большой пробег среди машин у частных владельцев: автомобиль проехал 4,8 млн километров .

ГАЗ 69 — Владимир Литюшкин, Совет Федерации
Фото: drom.ru

Доход в 2017 году: 22,3 млн руб.

Автопарк: Три легковые машины.

ЗИЛ 41047 — Игорь Шувалов, первый зампред Правительства России
Фото: drom.ru

Доход в 2017 году: 91,2 млн руб.

Автопарк: Три легковые машины.

Электромобиль Mitsubishi i MiEV — Владимир Кожин, помощник президента
Фото: Damian Dovarganes / AP

Доход в 2017 году: 9,4 млн руб.

Автопарк: Два легковых автомобиля.

ГАЗ 1402 — Александр Голублев, руководитель канцелярии президента
Фото: driveboom.ru

Доход в 2017 году: 8,4 млн руб.

Автопарк: Два легковых автомобиля.

ЗАЗ 965 — Сергей Григоров, советник президента
Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

Доход в 2017 году: 12,2 млн руб.

Автопарк: ​Четыре легковых автомобиля.

Can AM — Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента
Фото: mydrivesonline.com

Доход в 2017 году: 14,3 млн руб.

Автопарк: Два автомобиля.

Казанка 5М4 — Владимир Толстой, советник президента
Фото: avito.ru

Доход в 2017 году: 5,2 млн руб.

Автопарк: Одна моторная лодка, один автомобиль.

Hindustan Ambassador — Александр Жуков, Госдума
Фото: Bikas Das / AP

Доход в 2017 году: 6,1 млн руб.

Автопарк: ​Один легковой автомобиль — индийская реплика английского Morris Oxford Series III. Этот автомобиль выпускался в разных версиях несколько десятилетий и был прозван «королем дорог Индии».

УРАЛ 375 — Андрей Палкин, Госдума
Фото: В. Каушанов / РИА Новости

Доход в 2017 году: 50,1 млн руб.

Автопарк: ​Один автомобиль — самый проходимый из всего семейства грузовиков-вседорожников. Его бензиновый двигатель отличается прожорливостью, зато этот грузовик проедет там, где его дизельный собрат «Урал-4320» может завязнуть.

Автор: Анна Ким.
Теги: мультимедиа , Госдума , Совет Федерации , доходы , декларации
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