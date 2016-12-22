«Волга», лодка, квадроцикл: на чем ездят российские чиновники

В пятницу, 13 апреля, российские чиновники представили свои декларации о доходах за 2017 год. Помимо заработка в документах также указаны сведения об имуществе, включая транспортные средства — от классических «членовозов» советского производства до миниатюрного электромобиля и грузовика-внедорожника. Самые необычные из них — в фотогалерее РБК.
Доход в 2017 году: 18,7 млн руб.
Автопарк: Три легковые машины, включая два автомобиля ГАЗ М21.
О «Волге» Владимира Путина стало известно в 2005 году, когда резиденцию российского президента в «Ново-Огарево» посетил президент США Джордж Буш. После окончания переговоров лидеры двух стран подошли к «Волге», стоящей у крыльца здания, после чего Буш сел за руль и проехал пару кругов по территории резиденции.
«Волга» 1956 года выпуска отреставрирована и реконструировна, например, а механическая коробка переключения передач заменена на автомат. В собственности Путина находятся две модели ГАЗ-21 — 1960 и 1965 годов выпуска, а также автомобиль «Нива».
Доход в 2017 году: 4,6 млн руб.
Автопарк: Восемь легковых машин.
Доход в 2017 году: 20 млн руб.
Автопарк: Пять легковых машин.
Доход в 2017 году: 4,8 млн руб.
Автопарк: Единственный автомобиль сенатора - винтажный спортивный Volvo. Модели P1800, выпуск которой прекратили в начале 70-х, принадлежит рекорд - самый большой пробег среди машин у частных владельцев: автомобиль проехал 4,8 млн километров .
Доход в 2017 году: 22,3 млн руб.
Автопарк: Три легковые машины.
Доход в 2017 году: 91,2 млн руб.
Автопарк: Три легковые машины.
Доход в 2017 году: 9,4 млн руб.
Автопарк: Два легковых автомобиля.
Доход в 2017 году: 8,4 млн руб.
Автопарк: Два легковых автомобиля.
Доход в 2017 году: 12,2 млн руб.
Автопарк: Четыре легковых автомобиля.
Доход в 2017 году: 14,3 млн руб.
Автопарк: Два автомобиля.
Доход в 2017 году: 5,2 млн руб.
Автопарк: Одна моторная лодка, один автомобиль.
Доход в 2017 году: 6,1 млн руб.
Автопарк: Один легковой автомобиль — индийская реплика английского Morris Oxford Series III. Этот автомобиль выпускался в разных версиях несколько десятилетий и был прозван «королем дорог Индии».
Доход в 2017 году: 50,1 млн руб.
Автопарк: Один автомобиль — самый проходимый из всего семейства грузовиков-вседорожников. Его бензиновый двигатель отличается прожорливостью, зато этот грузовик проедет там, где его дизельный собрат «Урал-4320» может завязнуть.