Мантуров исключил нехватку вакцин для создания коллективного иммунитета
В России произведут достаточное количество доз вакцин против коронавирусной инфекции, чтобы к осени сформировать коллективный иммунитет у 70% россиян. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «Интерфакс».
«Конечно, хватит», — ответил он на соответствующий вопрос агентства.
Мантуров подтвердил, что произвести достаточное количество вакцин для создания коллективного иммунитета реально.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что благодаря массовой вакцинации к осени у населения страны должен сформироваться коллективный иммунитет.