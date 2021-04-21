Мантуров исключил нехватку вакцин для создания коллективного иммунитета

Глава государства подчеркнул, что возможность сделать прививку должна быть повсеместной, и обратился к россиянам с призывом пройти вакцинацию.

Российский лидер отметил прорыв, которые совершили отечественные ученые, разработав три надежные вакцины от коронавируса. В России на данный момент зарегистрированы три вакцины: «Спутник V», разработанная московским Центром им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским научным центром «Вектор», и «КовиВак» от Центра им. Чумакова.