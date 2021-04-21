Елизавета II в день рождения поблагодарила за поддержку после смерти мужа

Елизавета II (Фото: Adrian Dennis / Getty Images)

В день своего 95-летия королева Великобритании Елизавета II написала обращение с благодарностью ко всем, кто выразил поддержку после смерти ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа. Сообщение опубликовано в Twitter королевской семьи.

Елизавета II начала с того, что по случаю ее 95-летия, которое она отмечает сегодня, она получила много сообщений с добрыми пожеланиями.

«Хотя мы всей семьей переживаем период великой печали, для всех нас было утешением получить дань уважения, воздаваемую моему мужу, от тех, кто живет в Соединенном Королевстве, Содружестве и во всем мире», — говорится в сообщении.

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