Путин выступал перед Федеральным собранием 78 минут

Трансляция послания Владимира Путина Федеральному Собранию на медиафасаде гостиницы «Салют» в Москве (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию в течение 78 минут (1 час и 18 минут). Трансляция выступления президента, которую вел телеканал РБК, началась в 12:04 и завершилась в 13:22 мск.

Это было 17-е обращение президента Владимира Путина к парламенту, он выступал в очном формате. Обращение главы государства заслушали члены обеих палат парламента, главы регионов, члены правительства.

Рекордное по длительности послание президента было в 2018 году, тогда оно заняло 1 час 55 минут. Самые короткие обращения президента — около 48 минут — были в 2004 и 2005 годах.

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Во время обращения к парламентариям и главам регионов в этом году Путин уделил основное внимание вопросам дальнейшего развития страны, а также поддержке отдельных категорий населения. Так, он объявил о новых выплатах нуждающимся семьям и беременным женщинам, о разовых выплатах на школьников — в августе 2021 года правительство выплатит их родителям по 10 тыс. руб. года на каждого учащегося.