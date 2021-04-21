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Послания Путина Федеральному собранию ,  
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Путин выступал перед Федеральным собранием 78 минут

Трансляция послания Владимира Путина Федеральному Собранию на медиафасаде гостиницы «Салют» в Москве
Трансляция послания Владимира Путина Федеральному Собранию на медиафасаде гостиницы «Салют» в Москве (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию в течение 78 минут (1 час и 18 минут). Трансляция выступления президента, которую вел телеканал РБК, началась в 12:04 и завершилась в 13:22 мск.

Это было 17-е обращение президента Владимира Путина к парламенту, он выступал в очном формате. Обращение главы государства заслушали члены обеих палат парламента, главы регионов, члены правительства.

Рекордное по длительности послание президента было в 2018 году, тогда оно заняло 1 час 55 минут. Самые короткие обращения президента — около 48 минут — были в 2004 и 2005 годах.

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Во время обращения к парламентариям и главам регионов в этом году Путин уделил основное внимание вопросам дальнейшего развития страны, а также поддержке отдельных категорий населения. Так, он объявил о новых выплатах нуждающимся семьям и беременным женщинам, о разовых выплатах на школьников — в августе 2021 года правительство выплатит их родителям по 10 тыс. руб. года на каждого учащегося.

Путин также объявил о продлении программы туристического кешбэка, в рамках которой россиянам возвращают часть средств, потраченных на путешествия по России, и о компенсации родителям 50% стоимости детских путевок в летние лагеря в этом году.

Правительству России президент поручил в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса.

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