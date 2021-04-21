Поверхность реки Волковка в Петербурге покрылась белой пеной
В Санкт-Петербурге власти проверят информацию о сливе пенных отходов в местную реку Волковку. Об этом РБК сообщила пресс-служба городского главка МЧС.
«Пена на акватории реки Волковка. Информация доведена до взаимодействующих структур, к месту следует комитет по природопользованию, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», — сообщили в МЧС.
В пресс-службе государственного «Водоканала Санкт-Петербурга» сообщили РБК, что ведомство отправило на место бригаду специалистов. Они проверят состояние коммуникаций, за которые отвечает организация.