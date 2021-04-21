Поверхность реки Волковка в Петербурге покрылась белой пеной

Фотографии, где видно, что поверхность Волковки покрыта пеной, опубликовали в группе петербургского издания «Мегаполис» социальной сети «ВКонтакте».

Видео: spb_today/vk

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Как пишет «Петербургский дневник», в прошлом году природоохранная прокуратура уже проверяла сообщения из соцсетей о загрязнении Волковки. Выяснилось, что ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сбросило в реку сточные воды. Суд обязал предприятие провести работы, направленные на повышение качества сточных вод до достижения установленных нормативов.

Летом 2020 года министерство экологии Подмосковья обнаружило на поверхности реки Поля в Шатуре загрязнение: на воде образовались пятна серебристо-коричневого цвета на протяжении 8 км. Тогда власти считали, что в реку могли попасть отходы с ближайшей фермы либо канализационные стоки.