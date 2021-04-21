В Казахстане назвали птиц наиболее вероятной причиной крушения Су-30СМ

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Причиной крушения истребителя Су-30СМ в Казахстане могло стать столкновение со стаей птиц, сообщили в Минобороны республики, передает «Интерфакс-Казахстан».

«Рассматриваются все возможные версии. Одна из них и наиболее вероятная — это столкновение военного борта со стаей птиц», — заявили в ведомстве.

Истребитель Су-30СМ потерпел крушение 16 апреля в городе Балхаш Карагандинской области при выполнении учебно-тренировочных полетов.

Экипажу удалось катапультироваться. По данным Минобороны, пилоты воспользовались системой аварийного покидания самолета на предельно малой высоте, до последнего пытаясь посадить истребитель.