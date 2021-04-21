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В Казахстане назвали птиц наиболее вероятной причиной крушения Су-30СМ

Фото: Jagadeesh Nv / EPA / ТАСС
Фото: Jagadeesh Nv / EPA / ТАСС

Причиной крушения истребителя Су-30СМ в Казахстане могло стать столкновение со стаей птиц, сообщили в Минобороны республики, передает «Интерфакс-Казахстан».

«Рассматриваются все возможные версии. Одна из них и наиболее вероятная — это столкновение военного борта со стаей птиц», — заявили в ведомстве.

Истребитель Су-30СМ потерпел крушение 16 апреля в городе Балхаш Карагандинской области при выполнении учебно-тренировочных полетов.

В Казахстане разбился учебный истребитель СУ30-СМ
Политика
Истребитель Су-30СМ <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -14px; top: 42px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

Экипажу удалось катапультироваться. По данным Минобороны, пилоты воспользовались системой аварийного покидания самолета на предельно малой высоте, до последнего пытаясь посадить истребитель.

Для расследования причин крушения была создана специальная комиссия.

Минобороны Казахстан крушение причины
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