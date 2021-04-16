В Казахстане разбился учебный истребитель СУ30-СМ

Истребитель Су-30СМ (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Истребитель СУ30-СМ потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочных полетов в Казахстане. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на Министерство обороны страны.

Инцидент произошел в городе Балхаш при проведении учебного полета. Экипажу удалось катапультироваться.

Как передает издание «Курсив» со ссылкой на пресс-службу Минобороны, к месту крушения самолета направлена специальная комиссия по расследованию инцидента.

В конце марта крушение потерпел военный самолет в Великобритании. Hawk T-1 принадлежал 736-й эскадрилье военно-морской авиации, расположенной на авиабазе Culdrose. Оба члена экипажа самолета катапультировались и выжили.