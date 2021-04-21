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В Минэнерго ответили на идею ввести лимит на потребление электричества

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В правительстве не рассматриваются инициативы по поводу ввода прогрессивной шкалы энерготарифов, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. Его слова передала РБК пресс-служба Минэнерго.

«Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются», — сказал Шульгинов.

В России предложили ввести лимит на потребление электричества
Общество
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Известия» сообщали, что Союз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести по всей стране прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию. Авторы инициативы считают, что это позволит экономить электричество, а также решить проблему перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда заниженные тарифы для населения компенсируются завышенными расценками для бизнеса.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ предложил взять за ориентир максимум 100 кВт·ч в месяц на человека, а на каждое дополнительно проживающее с ним лицо — еще по 50 кВт·ч; при наличии электроплиты показатель умножается на 1,5.

В прошлом году оптовая цена на электричество в России из-за пандемии и параллельного ввода новых мощностей подорожала до максимального за пять лет значения: 2,54 тыс. руб. за 1 МВт·ч — в европейской части страны и на Урале, 1,78 тыс. руб. за 1 МВт·ч — в Сибири.

Минэнерго тарифы электричество
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