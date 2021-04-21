В Минэнерго ответили на идею ввести лимит на потребление электричества

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В правительстве не рассматриваются инициативы по поводу ввода прогрессивной шкалы энерготарифов, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. Его слова передала РБК пресс-служба Минэнерго.

«Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются», — сказал Шульгинов.

«Известия» сообщали, что Союз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести по всей стране прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию. Авторы инициативы считают, что это позволит экономить электричество, а также решить проблему перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда заниженные тарифы для населения компенсируются завышенными расценками для бизнеса.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ предложил взять за ориентир максимум 100 кВт·ч в месяц на человека, а на каждое дополнительно проживающее с ним лицо — еще по 50 кВт·ч; при наличии электроплиты показатель умножается на 1,5.