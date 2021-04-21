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Дело губернатора Фургала ,  
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Заболевший коронавирусом в СИЗО «Лефортово» Фургал выздоровел

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, заразившийся в СИЗО «Лефортово» коронавирусной инфекцией, получил отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Фургала Михаила Карапетяна.

«Сегодня пришел ПЦР, результат теста на коронавирус показал отрицательный ответ», — рассказал адвокат.

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Сергей Фургал

Карапетян добавил, что ближайшие две недели Фургал будет находится на карантине.

О том что Фургал заболел коронавирусом адвокат сообщил 7 апреля. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала РБК, что в связи с заболеванием его поместили в больницу при изоляторе «Матросская тишина». По словам Меркачевой, ранее Фургал говорил о проблемах с легкими. Он просил его вакцинировать, однако препарат он так и не получил, отмечала член ОНК.

Следственный комитет обвиняет Фургала в организации нескольких убийств, а также в покушении на убийство. По версии следователей, он является организатором преступной группы, которая в 2004–2005 годах совершила убийства Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство Александра Смольского. Также следствие назвало мотивы совершения этих преступлений. «Установлено, что решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников», — уточнили тогда в СК.

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Сам Фургал называл уголовное дело против себя полностью заказным. Он считает, что никаких доказательств его причастности к убийствам у следствия нет.

Сергей Фургал коронавирус COVID-19 Лефортово
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