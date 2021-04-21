Заболевший коронавирусом в СИЗО «Лефортово» Фургал выздоровел

Следственный комитет обвиняет Фургала в организации нескольких убийств, а также в покушении на убийство. По версии следователей, он является организатором преступной группы, которая в 2004–2005 годах совершила убийства Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство Александра Смольского. Также следствие назвало мотивы совершения этих преступлений. «Установлено, что решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников», — уточнили тогда в СК.

Сам Фургал называл уголовное дело против себя полностью заказным. Он считает, что никаких доказательств его причастности к убийствам у следствия нет.