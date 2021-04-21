Заболевший коронавирусом в СИЗО «Лефортово» Фургал выздоровел
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, заразившийся в СИЗО «Лефортово» коронавирусной инфекцией, получил отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Фургала Михаила Карапетяна.
«Сегодня пришел ПЦР, результат теста на коронавирус показал отрицательный ответ», — рассказал адвокат.
Карапетян добавил, что ближайшие две недели Фургал будет находится на карантине.
О том что Фургал заболел коронавирусом адвокат сообщил 7 апреля. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала РБК, что в связи с заболеванием его поместили в больницу при изоляторе «Матросская тишина». По словам Меркачевой, ранее Фургал говорил о проблемах с легкими. Он просил его вакцинировать, однако препарат он так и не получил, отмечала член ОНК.