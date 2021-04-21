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В парламенте Чехии потребовали компенсацию с России за взрыв в Врбетице

Депутаты нижней палаты парламента Чехии приняли постановление с призывом к правительству потребовать от России выплатить компенсацию за ущерб после взрыва в Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает Seznam.

Кроме того, в постановлении говорится, что после переговоров Чехии с союзниками, Россия должна понести ответственность «за нападение на склад боеприпасов», пишет издание.

Захарова ответила на угрозу Чехии выслать всех российских дипломатов
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По данным Seznam, депутаты также придерживаются мнения, что правительство не должно позволять российским компаниям участвовать в планируемом строительстве атомной электростанции или других элементов инфраструктуры страны.

Ранее Seznam со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщала, что
21 апреля Министерство иностранных дел Чехии объявит о высылке еще одной группы российских дипломатов. Об их количестве не сообщалось.

17 апреля министр иностранных дел Ян Гамачек заявил о том, что власти Чехии вышлют из страны 18 российских дипломатов. По его словам, они были идентифицированы как сотрудники ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) и Службы внешней разведки (СВР). Дипломатам дали 48 часов на то, чтобы покинуть Чехию. Посольство России в Праге сообщило, что чешская сторона уведомила Москву о высылке дипломатов. «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», — говорила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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По данным чешских властей, высылка последовала после того, как было установлено, что российских спецслужбы причастны к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Как заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, есть основания полагать, что к взрывам причастны сотрудники ГРУ. В Москве в ответ решили выслать из России 20 чешских дипломатов.

Взрывы в Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Тогда взорвались боеприпасы, которые хранились на двух складах, арендованных компанией Imex Group. В результате взрывов погибли два человека.

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