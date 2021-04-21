В парламенте Чехии потребовали компенсацию с России за взрыв в Врбетице

Депутаты нижней палаты парламента Чехии приняли постановление с призывом к правительству потребовать от России выплатить компенсацию за ущерб после взрыва в Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает Seznam.

Кроме того, в постановлении говорится, что после переговоров Чехии с союзниками, Россия должна понести ответственность «за нападение на склад боеприпасов», пишет издание.

По данным Seznam, депутаты также придерживаются мнения, что правительство не должно позволять российским компаниям участвовать в планируемом строительстве атомной электростанции или других элементов инфраструктуры страны.

Ранее Seznam со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщала, что

21 апреля Министерство иностранных дел Чехии объявит о высылке еще одной группы российских дипломатов. Об их количестве не сообщалось.