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Неизвестные вскрыли колумбарий на Ваганьковском кладбище в Москве

Ваганьковское кладбище
Ваганьковское кладбище (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В Москве неизвестный повредил колумбарий и конструкции административного здания одного из кладбищ в центральной части города. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Согласно сообщению, инцидент произошел около 10:00 3 апреля.

«Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и его задержание», — добавили в главке.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел на Ваганьковском кладбище. Неизвестный вскрыл несколько урн с прахом, а также три кабинета в административном здании.

Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС, что колумбарий вскрыли на Ваганьковском кладбище.

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