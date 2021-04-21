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Умер автор музыки к «Балу Вампиров» Джим Стейнман

В возрасте 73 лет умер композитор и продюсер Джим Стейнман. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его брата Билла.

По словам брата, композитор умер от почечной недостаточности после непродолжительной болезни 19 апреля.

Стейнман родился и вырос в Нью-Йорке. Он начал свою карьеру в музыкальном театре, с партитуры для студенческой постановки Бертольда Брехта «Мужчина — мужчина» в 1968 году. Затем он выпустил оригинальный мюзикл «Двигатель мечты».

Самыми известными работами Стейнмана стали песня «Total Eclipse Of The Heart» для певицы Бонни Тайлер, а также альбом «Bat Out of Hell» исполнителя Мита Лоуфа. Кроме того, он был автором песен к мюзиклам «Свистни по ветру» и «Бал вампиров», которые исполнялись в Европе, России и США.

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