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Общество ,  
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Суд признал законным приговор осужденным за госизмену за видео со свадьбы

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор супругам Антонине Зиминой и Константину Антонцу, которых осудили на 12 лет 6 месяцев и 13 лет лишения свободы за госизмену в пользу спецслужб Латвии. Об этом РБК сообщил Константин Зимин, отец осужденной.

«Суд оставил приговор без изменений», — сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданова, передает «РИА Новости». Заседание проходило в закрытом режиме.

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Фото:Виктор Чернов / Global Look Press

Супругов из Калининграда признали виновными в госизмене в конце декабря прошлого года. Отец женщины рассказал, что дело против них связано с тем, что они раскрыли латвийским спецслужбам информацию о сотруднике ФСБ, который был на их свадьбе в апреле 2015 года. Сотрудник открыто говорил о работе в ФСБ, раздавал визитки и фотографировался с другими гостями, среди которых были в том числе иностранцы. Фото и видео попали в Сеть, после чего ФСБ начала уголовное дело.

Зимина называла дело против себя сфабрикованным. 18 января она направила президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании.

РБК направил запрос в пресс-службу Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

госизмена Калиниградская область суд Апелляционный суд новости
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