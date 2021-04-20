Суд признал законным приговор осужденным за госизмену за видео со свадьбы

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор супругам Антонине Зиминой и Константину Антонцу, которых осудили на 12 лет 6 месяцев и 13 лет лишения свободы за госизмену в пользу спецслужб Латвии. Об этом РБК сообщил Константин Зимин, отец осужденной.

«Суд оставил приговор без изменений», — сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданова, передает «РИА Новости». Заседание проходило в закрытом режиме.

Супругов из Калининграда признали виновными в госизмене в конце декабря прошлого года. Отец женщины рассказал, что дело против них связано с тем, что они раскрыли латвийским спецслужбам информацию о сотруднике ФСБ, который был на их свадьбе в апреле 2015 года. Сотрудник открыто говорил о работе в ФСБ, раздавал визитки и фотографировался с другими гостями, среди которых были в том числе иностранцы. Фото и видео попали в Сеть, после чего ФСБ начала уголовное дело.

Зимина называла дело против себя сфабрикованным. 18 января она направила президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании.