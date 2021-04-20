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Дело Навального ,  
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Журфак МГУ переведут на удаленку в день послания Путина

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова, расположенный напротив Манежа в центре Москвы, 21 апреля будет учиться в онлайн-режиме. Администрация обосновала решение санитарной обработкой факультета и возможными перекрытиями в городе. Об этом РБК сообщила пресс-служба журфака МГУ.

«Мы находимся в таком месте, что к мероприятиям, например репетиции и проведение парада 9 Мая, часто перекрывают метро, и движение общественного транспорта ограничивается. Завтра послание Федеральному собранию будет проходить в Манеже, и опасения такого рода (возможность перекрытия. — РБК) это вызывает», — уточняется в сообщении.

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Пресс-служба указала, что по средам на журфаке идут межфакультетские курсы, которые и так проходят онлайн. Чтобы не сдвигать расписание, в этот день в здании решили провести санитарную обработку.

Как добавила пресс-служба, у факультета нет официальной информации о перекрытии движения в Москве 21 апреля. РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве.

Журфак МГУ расположен в центре города через дорогу от Красной площади и выставочного центра «Манеж».

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Президент России Владимир Путин 21 апреля обратится с посланием к Федеральному собранию. Мероприятие пройдет очно в «Манеже», приглашены обе палаты парламента и главы российских регионов. Послание президента — ежегодная процедура, закрепленная в Конституции, в котором он обычно отчитывается о положении дел в стране и основных направлениях политики.

Фонд борьбы с коррупцией (признан Минюстом иностранным агентом) осужденного оппозиционера Алексея Навального также наметил на 21 апреля всероссийскую акцию протеста, она не согласована властями.

МГУ протесты новости
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