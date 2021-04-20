Киев обвинил ЕС в отсутствии «аппетита» к новым санкциям против России

Дмитрий Кулеба (Фото: Sergei Karazy / Reuters)

Представители стран Евросоюза не выглядят достаточно заинтересованными в введении новых секторальных санкций против России. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после онлайн-совещания глав МИД стран Евросоюза, передает «Европейская правда».

«Вчера я не ощутил какого-то согласованного «аппетита» к секторальным санкциям. Возможно, причина в том, что министры слушали меня по видеосвязи. Если бы я находился в комнате, если бы встреча проводилась очно, то я бы почувствовал их «аппетит» лучше», — указал он.

По словам Кулебы, сам факт начала дискуссии Евросоюза о новых санкциях повлиял бы на Россию, потому что она «боится экономических санкций».

Ранее министр рассказал, что во время встречи проинформировал европейских коллег «об опасном курсе России на обострение». «Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно», — пояснил Кулеба.