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Главу орловского депздрава задержали по делу о лицензии медцентра

Видео: СК РФ по Орловской области
Видео: СК РФ по Орловской области
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Следователи в Орловской области возбудили уголовные дела в отношении руководителя департамента здравоохранения региона и одного из его подчиненных, глава депздрава задержан правоохранителями. Об этом сообщается на сайте областного следственного управления.

«В настоящее время руководитель Департамента здравоохранения Орловской области, задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в сообщении.

На сайте депздрава области руководителем значится Иван Залогин.

В СК уточнили, что задержанный и его подчиненный подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 169 УК России (Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) и ч.1 ст. 286 УК (Превышение должностных полномочий), максимальное наказание по которой составляет четыре года лишения свободы.

По информации следствия, Залогин, используя свое служебное положение, в период осенью 2020 года давал незаконные указания одному из своих подчиненных по поводу проведения проверки медицинской организации ООО «Диализный центр НЕФРОС-КАЛУГА», обратившейся в депздрав для переоформления медицинской лицензии.

Вне зависимости от результатов проверки, Залогин планировал отказать организации в лицензии. Для этого его подчиненный внес формальные нарушения в проверочные акты, которые однако не могли являться основаниями для отказа в переоформлении. Позже депздрав издал приказ об отказе в переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности фирмы.

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В управлении пресс-службы администрации губернатора и правительства Орловской области РБК подтвердили информацию следствия. Там уточнили, что правительство области оказывает полное содействие следствию в целях объективного расследования, а департамент здравоохранения продолжает свою деятельность в штатном режиме.

Исполняющим обязанности руководителя депздрава назначен Владимир Николаев, занимавший пост замглавы департамента.

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Залогин был назначен руководителем департамента здравоохранения Орловской области в 2018 году. До этого, с 2015 года, Залогин работал заместителем начальника депздрава Белгородской области.

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