Главу орловского депздрава задержали по делу о лицензии медцентра

Видео: СК РФ по Орловской области

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Следователи в Орловской области возбудили уголовные дела в отношении руководителя департамента здравоохранения региона и одного из его подчиненных, глава депздрава задержан правоохранителями. Об этом сообщается на сайте областного следственного управления.

«В настоящее время руководитель Департамента здравоохранения Орловской области, задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в сообщении.

На сайте депздрава области руководителем значится Иван Залогин.

В СК уточнили, что задержанный и его подчиненный подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 169 УК России (Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) и ч.1 ст. 286 УК (Превышение должностных полномочий), максимальное наказание по которой составляет четыре года лишения свободы.