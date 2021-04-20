В полиции объяснили ситуацию с сообщением о минировании рейса из Самары

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В Самаре проведут проверку инцидента с пассажиром, который заявил об эвакуации самолета. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что 14 апреля пассажир рейса Самара — Москва сообщил о минировании самолета со 191 человеком на борту. По данным ресурса, о минировании заявил 18-летний Никита Кузьмин, у которого отменилась командировка.

Как рассказали РБК в управлении, одному из пассажиров позвонил руководитель и сообщил, что его командировка в Москву отменяется, тогда он со своим коллегой пошел на выход из самолета. При этом последний не знал, почему они покидают лайнер, и спросил об этом своего спутника.

«Он предположил, что идет эвакуация пассажиров. И спросил об этом вслух своего коллегу. Их разговор услышал кто-то из пассажиров и передал информацию о возможной эвакуации бортпроводникам», — сказано в сообщении.