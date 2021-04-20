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Дело Навального ,  
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В Волгограде главу штаба Навального арестовали за призывы к митингу

Евгений Кочегин
Евгений Кочегин (Фото: teamnavalny_vlg / Telegram)

В Волгограде суд арестовал координатора штаба оппозиционера Алексея Навального Евгения Кочегина на 25 суток. Об этом говорится в Twitter волгоградского штаба.

Как уточнила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области в Telegram, Кочегина признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка проведения митинга). Суд установил, что 19 апреля он агитировал в интернете присоединиться к несогласованным протестам. Кочегин вину не признал.

Как уточняется в сообщении, ранее Кочегин уже был осужден по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

«Арест Евгения не был неожиданностью, вчера ему звонили и стучали в дверь с самого утра. Штаб, как и прежде, придерживается позиции, что такие задержания и аресты незаконны», — заявили РБК в штабе. Там добавили, что намерены обжаловать решение суда вплоть до ЕСПЧ.

В ФБК обвинили «крысу» в сливе данных собравшихся на митинг за Навального
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Навального (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) объявил дату нового всероссийского митинга в поддержку Навального. «События развиваются слишком стремительно и слишком плохо — ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений», — заявил директор ФБК Иван Жданов.

Сторонники Навального объявили о проведении новой акции протеста спустя два дня после того, как прокуратура потребовала признать ФБК и штабы оппозиционера экстремистскими организациями.

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