В Волгограде главу штаба Навального арестовали за призывы к митингу

Евгений Кочегин (Фото: teamnavalny_vlg / Telegram)

В Волгограде суд арестовал координатора штаба оппозиционера Алексея Навального Евгения Кочегина на 25 суток. Об этом говорится в Twitter волгоградского штаба.

Как уточнила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области в Telegram, Кочегина признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка проведения митинга). Суд установил, что 19 апреля он агитировал в интернете присоединиться к несогласованным протестам. Кочегин вину не признал.

Как уточняется в сообщении, ранее Кочегин уже был осужден по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

«Арест Евгения не был неожиданностью, вчера ему звонили и стучали в дверь с самого утра. Штаб, как и прежде, придерживается позиции, что такие задержания и аресты незаконны», — заявили РБК в штабе. Там добавили, что намерены обжаловать решение суда вплоть до ЕСПЧ.