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Конфликт в Донбассе ,  
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Сотрудники СБУ перешли в режим повышенной готовности по всей Украине

Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) во всех регионах страны переведены в режим повышенной готовности, в большинстве областей проходят антитеррористические учения. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Артема Дехтяренко.

«На сегодняшний день сотрудники СБУ во всех областях, а не только в пограничных переведены в режим повышенной готовности. Усилены контрразведывательная и оперативно-разыскная составляющие деятельности службы», — сказал Дехтяренко.

Он добавил, что эскалация противостояния с Россией и «наращивание агрессивной риторики» со стороны Москвы побуждают СБУ к адекватным мерам противодействия.

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«Сегодня наша страна вынуждена противостоять проявлениям гибридной войны со стороны Российской Федерации. И речь идет, в частности, об информационных спецоперациях, распространении панических настроений в обществе, провоцировании акций протеста и беспорядков», — сказал пресс-секретарь СБУ.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что размещение российских военных у границ с Украиной является «самым масштабным в истории». По его словам, там было развернуто свыше 100 тыс. военных, а также полевые госпитали.

При этом ранее в Кремле на подобные сообщения отвечали, что армия России может передвигаться на территории страны по тем маршрутам, по которым считает нужным, и движение российских войск не несет угрозы другим государствам. Также в МИД России заявляли, что обсуждение возможного конфликта Украины и России — «пример очередного фейка», который распространяют украинские власти.

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