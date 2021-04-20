Сотрудники СБУ перешли в режим повышенной готовности по всей Украине

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) во всех регионах страны переведены в режим повышенной готовности, в большинстве областей проходят антитеррористические учения. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Артема Дехтяренко.

«На сегодняшний день сотрудники СБУ во всех областях, а не только в пограничных переведены в режим повышенной готовности. Усилены контрразведывательная и оперативно-разыскная составляющие деятельности службы», — сказал Дехтяренко.

Он добавил, что эскалация противостояния с Россией и «наращивание агрессивной риторики» со стороны Москвы побуждают СБУ к адекватным мерам противодействия.

«Сегодня наша страна вынуждена противостоять проявлениям гибридной войны со стороны Российской Федерации. И речь идет, в частности, об информационных спецоперациях, распространении панических настроений в обществе, провоцировании акций протеста и беспорядков», — сказал пресс-секретарь СБУ.