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Дело Навального ,  
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Мосгорсуд назначил дату беседы по иску о признании ФБК экстремистским

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Московский городской суд проведет беседу по иску о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан иноагентом) и штабов оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями 26 апреля. Об этом говорится в картотеке суда.

Судьей по делу назначен Михаил Казаков.

Прокуратура потребовала признать ФБК и штабы Навального экстремистскими
Политика
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Соответствующий иск подала московская прокуратура. Она проверила организации Навального и установила, что «фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». Экстремистскими прокуратура потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией, штабы оппозиционера Алексея Навального и Фонд защиты прав граждан.

Директор ФБК Иван Жданов и руководитель штабов Навального Леонид Волков связали преследование с предстоящими в сентябре выборами в Госдуму. «Мгновенных ответов у нас, конечно, нет. Но мы их найдем. Мы продолжим нашу работу — мирно, публично, эффективно», — пообещали сторонники оппозиционера.

ФБК Мосгорсуд иск
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