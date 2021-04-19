Мосгорсуд назначил дату беседы по иску о признании ФБК экстремистским

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Московский городской суд проведет беседу по иску о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан иноагентом) и штабов оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями 26 апреля. Об этом говорится в картотеке суда.

Судьей по делу назначен Михаил Казаков.

Соответствующий иск подала московская прокуратура. Она проверила организации Навального и установила, что «фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». Экстремистскими прокуратура потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией, штабы оппозиционера Алексея Навального и Фонд защиты прав граждан.

Директор ФБК Иван Жданов и руководитель штабов Навального Леонид Волков связали преследование с предстоящими в сентябре выборами в Госдуму. «Мгновенных ответов у нас, конечно, нет. Но мы их найдем. Мы продолжим нашу работу — мирно, публично, эффективно», — пообещали сторонники оппозиционера.