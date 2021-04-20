Кремль увидел «определенную напряженность» в отношениях с рядом стран

Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия не является инициатором напряженности в отношениях с рядом западных государств, однако всегда реагирует на недружественные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Между Москвой и рядом стран в последнее время возникает определенная напряженность. Россия никоим образом не является инициатором этой напряженности», — сказал Песков.

Он добавил, что некоторые страны, например Чехия, высказывают безосновательные обвинения, другие в случае хакерских атак сразу обвиняют Москву.

«Наверное, можно только призвать всех успокоиться и отказаться от такого массового антироссийского психоза и конструктивно, спокойно вести диалог с тем, чтобы преодолеть те разногласия, которые имеются», — отметил Песков.