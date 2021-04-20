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Политика ,  
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Кремль увидел «определенную напряженность» в отношениях с рядом стран

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия не является инициатором напряженности в отношениях с рядом западных государств, однако всегда реагирует на недружественные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Между Москвой и рядом стран в последнее время возникает определенная напряженность. Россия никоим образом не является инициатором этой напряженности», — сказал Песков.

Он добавил, что некоторые страны, например Чехия, высказывают безосновательные обвинения, другие в случае хакерских атак сразу обвиняют Москву.

«Наверное, можно только призвать всех успокоиться и отказаться от такого массового антироссийского психоза и конструктивно, спокойно вести диалог с тем, чтобы преодолеть те разногласия, которые имеются», — отметил Песков.

ЕС назвал обоснованной высылку российских дипломатов из Чехии
Политика
Фото:Martin Divisek / EPA / ТАСС

Ранее в рамках нового пакета санкций против России Белый дом объявил о высылке из США десяти сотрудников российской дипломатической миссии. В тот же день Польша выразила солидарность с решением Вашингтона ввести новые санкции в отношении Москвы и объявила о высылке трех российских дипломатов. В Варшаве указали, что указанные лица нарушали условия дипломатического статуса и осуществляли деятельность во вред Польше.

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Через два дня МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов. В ведомстве указали, что эти люди были идентифицированы как сотрудники ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) и Службы внешней разведки. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает сотрудников российского ГРУ в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году во Врбетице, где погибли два человека.

Москва ответила на эти меры высылкой дипломатов. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия вышлет из страны десять американских дипломатических сотрудников. Также в российским МИДе сообщили, что российская сторона намерена выслать пятерых польских дипломатов. Помимо этого, внешнеполитическое ведомство объявило о высылке 20 чешских дипломатов.

Дмитрий Песков высылка дипломатов двусторонние отношения Чехия
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