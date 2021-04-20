Первого президента Украины включили в список причастных к блокаде Крыма

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 76,02 (-0,23) Инвестиции, 12:47
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 91,75 (+0,27) Инвестиции, 12:47
Госдума приняла законы о запрете двойного гражданства для госслужащих Политика, 13:59 Geely представила новый флагманский кроссовер для России Авто, 13:58 Никаких скандалов и провокаций: как бренду работать с амбассадором Pro, 13:55 Дело о признании ФБК экстремистским отметили грифом «секретно» Политика, 13:54 Как контролировать бухгалтера через мобильное приложение РБК и СберБизнес, 13:53 Кремль переадресовал обращение ПАСЕ по Навальному во ФСИН и прокуратуру Политика, 13:50 Глава УЕФА призвал клубы Суперлиги исправить «огромную» ошибку Спорт, 13:50 Суд постановил распределить активы Босова между его наследниками Бизнес, 13:47 В Москве по обвинению в педофилии арестовали преподавателя ВШЭ Общество, 13:36 Россия ввела ограничения на полеты над Крымом и прилегающей акваторией Политика, 13:27 Пилотный эпизод «Мэйр из Исттауна» с Уинслет посмотрели 1 млн зрителей Стиль, 13:26 МВД предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях Политика, 13:26 Как превратить уборку из скучного занятия в источник удовольствия РБК Cтиль и Dyson, 13:24 Посол оценил сроки возобновления Италией приема туристов из России Общество, 13:24
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,32 -0,04% EUR/RUB ₽91,93 +0,01% EUR/USD $1,2 +0,07%
Политика ,  
0 

Первого президента Украины включили в список причастных к блокаде Крыма

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук (Фото: Zuma / ТАСС)

В Крыму рабочая группа по оценке ущерба от действий Киева передала в Следственный комитет список лиц, причастных к организации водной блокады Крыма. В список, в частности, вошли первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов, передает «РИА Новости Крым».

«Следственный комитет включается в работу по установлению ущерба, который государство Украина нанесло Республике Крым. Часть материалов, собранных нами в ходе работы по определению суммы ущерба, уже направлены в адрес Следственного комитета», — сообщил он.

Эту информацию подтвердила РБК заместитель председателя Госсовета Крыма Алла Пономаренко. «Подтверждаю, что объявили фамилии тех, кто причастен к блокаде Крыма. Люди, которые лишили крымчан света, воды, обязательно должны отвечать за содеянное. Тем более это наши бывшие соотечественники, живущие в Крыму и в период с 2014 года они работали против населения Крыма. Это [Леонид] Кравчук, [Петр] Порошенко, [экс-нардеп Андрей] Семченко, [бывший уполномоченный украинского президента по делам крымских татар Мустафа] Джемилев, [глава запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефат] Чубаров — именно эти люди причастны к ситуации, сложившейся в Крыму. И крымчане благодаря поддержке материковой части России с достоинством с ней справились», — сказала она.

В Крыму власти Алушты решили ограничить подачу воды
Общество
Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

О планах предъявить иск гражданам Украины, причастным к организации водной блокады полуострова, власти Крыма сообщили в марте. Тогда речь шла о трех людях — бывших депутатах Верховной рады Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, а также Мустафе Джемилеве.

До присоединения к России полуостров получал воду из Днепра через Северо-Крымский канал, но в 2017 году власти Украины его перекрыли. Из-за этого Крым столкнулся с нехваткой воды. Нехватку восполняли из водохранилищ и подземных артезианских источников. В 2020 году три водохранилища обмелели, из-за чего в республике ограничили подачу воды.

Украина Крым блокада новости
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,32 -0,04% EUR/RUB ₽91,93 +0,01% EUR/USD $1,2 +0,07%
Материалы по теме
В водохранилищах Симферополя накопили воды на 8 месяцев
Политика
В Крыму власти Алушты решили ограничить подачу воды
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter