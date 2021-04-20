Первого президента Украины включили в список причастных к блокаде Крыма

Леонид Кравчук (Фото: Zuma / ТАСС)

В Крыму рабочая группа по оценке ущерба от действий Киева передала в Следственный комитет список лиц, причастных к организации водной блокады Крыма. В список, в частности, вошли первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов, передает «РИА Новости Крым».

«Следственный комитет включается в работу по установлению ущерба, который государство Украина нанесло Республике Крым. Часть материалов, собранных нами в ходе работы по определению суммы ущерба, уже направлены в адрес Следственного комитета», — сообщил он.

Эту информацию подтвердила РБК заместитель председателя Госсовета Крыма Алла Пономаренко. «Подтверждаю, что объявили фамилии тех, кто причастен к блокаде Крыма. Люди, которые лишили крымчан света, воды, обязательно должны отвечать за содеянное. Тем более это наши бывшие соотечественники, живущие в Крыму и в период с 2014 года они работали против населения Крыма. Это [Леонид] Кравчук, [Петр] Порошенко, [экс-нардеп Андрей] Семченко, [бывший уполномоченный украинского президента по делам крымских татар Мустафа] Джемилев, [глава запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефат] Чубаров — именно эти люди причастны к ситуации, сложившейся в Крыму. И крымчане благодаря поддержке материковой части России с достоинством с ней справились», — сказала она.

О планах предъявить иск гражданам Украины, причастным к организации водной блокады полуострова, власти Крыма сообщили в марте. Тогда речь шла о трех людях — бывших депутатах Верховной рады Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, а также Мустафе Джемилеве.