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В Москве по обвинению в педофилии арестовали преподавателя ВШЭ

Алексей Раков
Алексей Раков (Фото: НИУ ВШЭ)

Чертановский районный суд Москвы заключил под стражу Ракова А. А., которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК), сообщили РБК в пресс-службе суда. Постановление о его аресте вступило в силу.

По информации источников «РИА Новости» в правоохранительных органах и ТАСС в Чертановском суде, гражданин Раков А. А. является доцентом Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексеем Раковым. Наказание по статье, по которой его подозревают, предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Источник ТАСС в суде уточнил, что уголовное дело возбуждено по двум эпизодам преступления. По версии следствия, в период с сентября по октябрь 2013 года задержанный вел переписку с малолетними в сети Интернет, совершал «развратные действия» по видеосвязи, присылал им фотографии интимного характера. Так как дети побоялись рассказать о произошедшем родителям, о событиях стало известно лишь спустя долгое время.

В вузе «РИА Новости» сообщили, что не получали запросов от правоохранительных органов, поскольку «описываемый случай не связан с работой Ракова в «Вышке», там также добавили, что готовы сотрудничать с правоохранительными органами.

РБК также обратился за комментарием в пресс-службу НИУ ВШЭ.

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Согласно информации на официальном сайте ВШЭ, Алексей Раков является кандидатом исторических наук, доцентом факультета экономических наук. Начал работать в университете с 2011 года, имеет преподавательский стаж 17 лет.

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Его научная специализация — социально-экономическая история Советского Союза. Он восемь раз получал звание «Лучшего преподавателя НИУ ВШЭ», а также являлся лауреатом премии «Золотая Вышка» в 2018 году.

За 2020/21 учебный год он значится преподавателем для 1–2 курсов по дисциплинам: «исследовательский проектный семинар», «экономическая история», «еconomic history of Russia in a global context».

ВШЭ преподаватель обвинения в педофилии суд новости
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