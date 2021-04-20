Посол оценил сроки возобновления Италией приема туристов из России

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Италия летом 2021 года намерена возобновить прием российских туристов, приостановленный в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил итальянский посол в России Паскуале Терраччано, передает «РИА Новости».

«Не могу обещать, что это будет именно 2 июня, но, несомненно, этим летом туристический поток все-таки будет возобновлен», — отметил он.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что итальянские власти готовятся к перезапуску международного туризма и планируют открыть страну для туристов в День республики, который отмечается 2 июня.

Так, министр туризма Италии Массимо Гаравалья объявил, что правительство рассматривает основные условия для приема туристов. Среди них вакцинация от коронавируса и наличие сертификатов или отрицательный результат теста на COVID-19.