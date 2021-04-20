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Пандемия коронавируса ,  
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Посол оценил сроки возобновления Италией приема туристов из России

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Италия летом 2021 года намерена возобновить прием российских туристов, приостановленный в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил итальянский посол в России Паскуале Терраччано, передает «РИА Новости».

«Не могу обещать, что это будет именно 2 июня, но, несомненно, этим летом туристический поток все-таки будет возобновлен», — отметил он.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что итальянские власти готовятся к перезапуску международного туризма и планируют открыть страну для туристов в День республики, который отмечается 2 июня.

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Так, министр туризма Италии Массимо Гаравалья объявил, что правительство рассматривает основные условия для приема туристов. Среди них вакцинация от коронавируса и наличие сертификатов или отрицательный результат теста на COVID-19.

При этом в ассоциации предупредили, что Италия пока не выдает в России туристические визы. По данным Визового центра Италии в Москве, документы принимаются только на оформление рабочих, служебных, транзитных, деловых, медицинских, студенческих и других специальных виз.

В Италии до 30 апреля действуют ограничения на выезд граждан за границу. Для прибывающих в страну из стран Евросоюза предусмотрен пятидневный карантин и ПЦР-тест на коронавирус. Для приезжающих из других стран карантин длится две недели.

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Минздрав Италии сообщил, что, по данным на 19 апреля, общее число случаев коронавируса составляет более 3,8 млн, за сутки оно выросло на 8,8 тыс. Свыше 3,2 млн человек выздоровели после прохождения лечения от COVID-19. Общее число летальных случаев составляет 117 тыс.

Италия российские туристы
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