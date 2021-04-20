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Технологии и медиа ,  
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Проект об ограничении доли иностранцев в ivi и Okko отзовут для доработки

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Законопроект, запрещающий иностранцам владеть больше 20% в онлайн-видеосервисах, будет отозван и внесен в уже новой редакции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, в новой редакции не будет затрагиваться «сфера иностранного владения», законопроект будет регулировать только «область управлениям сервисами». Именно с таким предложением выступили основные игроки месяц назад, добавил собеседник издания на рынке онлайн-кинотеатров.

«На мой законопроект поступило очень много откликов, критики, предложений со стороны отрасли. Мы встречались, обсуждали лично, переписывались, переругивались и находили компромиссы», — написал в своем Telegram-канале член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, который ранее предложил ограничить долю иностранцев.

Он добавил, что цель инициативы остается прежней, а механизм ее достижения будет изменен. «Законопроект будет перевнесен в устраивающем всех виде. Сейчас новый вариант в стадии финальной проработки», — добавил он.

Долю иностранцев в ivi и Okko предложили ограничить 20%. Что важно знать
Технологии и медиа
Фото:okkomovies / Facebook

В декабре Горелкин внес в Госдуму поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он предложил регламентировать структуру собственности работающих преимущественно в России онлайн-кинотеатров и ограничить долю иностранцев в них 20%. Такие же требования уже установлены, например, для всех СМИ и измерителя телевизионной аудитории.

Ассоциация «Интернет-видео» (объединяет видеосервисы ivi, Okko, Megogo, Start, Amediateka и другие) выступила с критикой законопроекта.

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Она указывала на то, что законопроект может привести к негативным последствиям для рынка аудиовизуальных сервисов, в том числе потерям доходов федерального бюджета. В ассоциации отмечали, что инициатива ограничит доступ российских компаний к открытому рынку капитала, что остановит их развитие и откатит рынок на несколько лет назад.

В частности, в «Интернет-видео» спрогнозировали, что российский рынок захватят пиратские ресурсы и иностранные сервисы, у которых есть значительные финансовые ресурсы и крупные библиотеки контента.

онлайн-кинотеатры Okko законопроект Ivi
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