Проект об ограничении доли иностранцев в ivi и Okko отзовут для доработки

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Законопроект, запрещающий иностранцам владеть больше 20% в онлайн-видеосервисах, будет отозван и внесен в уже новой редакции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, в новой редакции не будет затрагиваться «сфера иностранного владения», законопроект будет регулировать только «область управлениям сервисами». Именно с таким предложением выступили основные игроки месяц назад, добавил собеседник издания на рынке онлайн-кинотеатров.

«На мой законопроект поступило очень много откликов, критики, предложений со стороны отрасли. Мы встречались, обсуждали лично, переписывались, переругивались и находили компромиссы», — написал в своем Telegram-канале член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, который ранее предложил ограничить долю иностранцев.

Он добавил, что цель инициативы остается прежней, а механизм ее достижения будет изменен. «Законопроект будет перевнесен в устраивающем всех виде. Сейчас новый вариант в стадии финальной проработки», — добавил он.