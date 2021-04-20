В «Московском комсомольце» объяснили иск Роскомнадзора к изданию

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Иск Роскомнадзора к «Московскому комсомольцу» связан с признанием недействительным свидетельства о регистрации «МК-Красноярск». Об этом РБК сообщил главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев.

«Иск подан по поводу признания недействительным свидетельства о регистрации «МК-Красноярск». По закону, если издание не выходит год, у него нужно отозвать регистрацию», — сказал Гусев.

Ранее на сайте московских судов появилась информация о том, что Роскомнадзор подал иск в отношении ЗАО «Редакция газеты «Московский комсомолец» о признании регистрации средства массовой информации недействительным.

«К газете «Московский комсомолец» данный иск не имеет никакого отношения. Возможно, речь идет об одном из региональных изданий, выпуск которого был приостановлен еще в 2018 году», — сообщили РБК в редакции «Московского комсомольца».