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Суд в Москве дал пять лет условно экс-главе «Надежного банка» Краснеру

Леонид Краснер
Леонид Краснер (Фото: leokrasner / Facebook)

Таганский суд Москвы вынес приговор по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении бывшего председателя совета директоров АКБ «Надежный банк» Леонида Краснера, говорится на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

Как передает «Коммерсантъ», суд признал Краснера виновным и назначил ему пять лет условно с испытательным сроком пять лет. Также были частично удовлетворены иски потерпевших на общую сумму 73,7 млн руб.

По данным газеты, следствие установило, что в 2016 году он похитил 170 млн руб., которые взял на ответственное хранение у деловых партнеров. Бизнес-партнеры утверждали, что в период с 2004 по 2015 год они передали Краснеру по договорам на ответственное хранение в «Надежный банк» не менее 170 млн руб. Однако когда они потребовали вернуть средства, банковские ячейки оказались пустыми.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Сам Краснер утверждал, что речь шла не об ответственном хранении, а о займах под 10% годовых, что якобы подтверждалось документацией. Эти средства пускали в оборот, получая от клиентов — физических лиц проценты. Чтобы погасить долг, он попросил переписать брата квартиру, оцененную в 195 млн руб., на кредиторов, однако те не согласились на такую сделку.

В результате в отношении банкира в ноябре 2017 года по заявлению бизнес-партнеров было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Леонид Краснер, помимо того, что занимал пост главы «Надежного банка», также был преподавателем экономики в Государственной академии подготовки руководителей инвестиционной сферы (сейчас стала частью Высшей школы экономики).

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