Путин поздравил преемника Кастро на посту главы Компартии Кубы

Мигель Диас-Канель Бермудес (Фото: Kremlin Pool / Global Look Press)

Российский президент Владимир Путин отправил поздравление президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю, которого накануне избрали первым секретарем центрального комитета Коммунистической партии Кубы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин также отметил ценность отношений стратегического партнерства с Кубой и предложил развивать двусторонний диалог и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях.

«Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, взаимовыгодного сотрудничества во всех областях на благо наших дружественных народов», — сказано в телеграмме.

Выборы первого секретаря центрального комитета Компатии Кубы состоялось 18 апреля, победил на них Мигель Марио Диас-Канель, говорится на сайте партии.