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Политика ,  
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Путин поздравил преемника Кастро на посту главы Компартии Кубы

Мигель Диас-Канель Бермудес
Мигель Диас-Канель Бермудес (Фото: Kremlin Pool / Global Look Press)

Российский президент Владимир Путин отправил поздравление президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю, которого накануне избрали первым секретарем центрального комитета Коммунистической партии Кубы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин также отметил ценность отношений стратегического партнерства с Кубой и предложил развивать двусторонний диалог и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях.

«Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, взаимовыгодного сотрудничества во всех областях на благо наших дружественных народов», — сказано в телеграмме.

Рауль Кастро объявил об уходе с поста главы Компартии Кубы
Политика
Рауль Кастро

Выборы первого секретаря центрального комитета Компатии Кубы состоялось 18 апреля, победил на них Мигель Марио Диас-Канель, говорится на сайте партии.

До Диас-Канеля пост первого секретаря Кубы занимал Рауль Кастро. 16 апреля он объявил о решении покинуть этот пост. Впервые представители семьи Кастро перестали занимать в партии руководящие посты. Bloomberg писал, что Кастро выступал в поддержку Мигеля Диас-Канеля, которого в 2019 году избрали президентом республики.

Поздравительную телеграмму Путин направил и самому Кастро. Он поздравил его с успешным проведением VIII съезда Коммунистической партии, отметил итоги его работы на высших партийных и государственных постах и оценил его личный вклад в развитие российско-кубинских отношений.

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Владимир Путин поздравление Куба Рауль Кастро
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