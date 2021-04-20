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Политика ,  
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Умер бывший вице-президент США Уолтер Мондейл

Умер бывший вице-президент США Уолтер Мондейл, сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителя семьи Кэти Танхейм.

Политик скончался 19 апреля в своем доме в Миннеаполисе. Ему было 93 года. Причина смерти не сообщается.

Мондейл занимал пост вице-президента при Джимми Картере с 1977 по 1981 год. Сам экс-вице-президент баллотировался на пост американского лидера от Демократической партии в 1984 году, однако проиграл Рональду Рейгану.

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Фото:Danny Lawson / AP

6 февраля в возрасте 100 лет умер Джордж Шульц — 60-й государственный секретарь США. Он работал с тремя президентами США — Дуайтом Эйзенхауэром, Ричардом Никсоном и Рональдом Рейганом. Шульц «положил конец холодной войне», отметили в Гуверовском институте.

США вице-президент
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