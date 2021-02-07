Умер причастный к концу холодной войны госсекретарь США Джордж Шульц

Джордж Шульц (Фото: Susan Walsh / AP)

Джордж Шульц, который был 60-м государственным секретарем США, скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщает Гуверовский институт, где Шульц имел статус заслуженного члена.

«Один из самых влиятельных политиков всех времен, служивший трем президентам США, Джордж П. Шульц умер 6 февраля в возрасте 100 лет», — говорится в сообщении.

Как отметили в институте, Шульц был ключевой фигурой, наряду с президентом США Рональдом Рейганом, кто изменил ход истории и «положил конец холодной войне».

В декабре прошлого года Шульцу исполнилось 100 лет. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев поздравил его с юбилеем и отметил вклад экс-главы Госдепа в прекращение холодной войны. «Годы нашей с тобой совместной работы стали поворотным пунктом в деле прекращения холодной войны и гонки ядерных вооружений, в возникновении доверия в отношениях между нашими странами. Сегодня масштабы сделанного тогда выглядят особенно внушительно. Думаю, мы можем этим гордиться», — заявил Горбачев.

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