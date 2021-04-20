ХДС поддержал своего лидера Лашета в качестве кандидата на пост канцлера

Члены федерального правления Христианско-демократического союза (ХДС) Германии снова поддержали лидера партии Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры ФРГ большинством голосов, сообщается в Twitter партии.

В ходе тайного голосования из 46 членов федерального правления ХДС 31 проголосовал за кандидатуру Лашета. Кандидатуру лидера Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зёдера поддержали девять человек. Остальные воздержались.

Таким образом,77,5% высказались за лидера ХДС, а 22,5% — за лидера ХСС.

Лашет возглавил ХДС в январе этого года. Канцлер Ангела Меркель в 2018 году заявила, что нынешний ее срок будет последним. Тогда же она оставила пост главы фракции ХДС/ХСС, который занимала с 2000 года. Сначала на ее место была назначена генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а затем Лашет.