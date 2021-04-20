Пентагон объяснил рутинными учениями переброску истребителей США в Польшу

Переброска американских истребителей в Польшу связана с учениями, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга, его слова приводятся на сайте Министерства обороны США.

Он исключил связь между отправкой в республику истребителей и ситуацией на границе России и Украины.

«Это не конкретная реакция на события на границе с Украиной или в Крыму. Это довольно рутинные [маневры]. Мы делаем это постоянно», — сказал Кирби, добавив, что такие учения — это часть ротационного присутствия США в Европе.

Накануне в Минобороны Польши заявили, что в республику прибыло «несколько десятков самолетов США», речь идет об истребителях F15 и F16.