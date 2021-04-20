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Политика ,  
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Пентагон объяснил рутинными учениями переброску истребителей США в Польшу

Переброска американских истребителей в Польшу связана с учениями, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга, его слова приводятся на сайте Министерства обороны США.

Он исключил связь между отправкой в республику истребителей и ситуацией на границе России и Украины.

«Это не конкретная реакция на события на границе с Украиной или в Крыму. Это довольно рутинные [маневры]. Мы делаем это постоянно», — сказал Кирби, добавив, что такие учения — это часть ротационного присутствия США в Европе.

Накануне в Минобороны Польши заявили, что в республику прибыло «несколько десятков самолетов США», речь идет об истребителях F15 и F16.

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Фото:РИА Новости

ЕС и США неоднократно выражали обеспокоенность сообщениями о скоплении российских войск у границы с Украиной. Запад призывал Россию отвести войска.

В Белом доме заявляли, что Россия стянула к границе с Украиной максимальное с 2014 года число военных. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что на границе с Украиной сосредоточено более 150 тыс. военных. Он назвал это «крупнейшим развертыванием сил, которое было когда-либо».

Российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который «в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Брюсселю пошаговый план «сдерживания дальнейшей эскалации России». В частности, речь идет о введении новых секторальных санкций.

Пентагон истребители Польша Украина
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