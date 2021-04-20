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Политика ,  
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В «Росатоме» увидели политику в решении Чехии по достройке АЭС «Дукованы»

Власти Чехии, исключившие «Росатом» из списка кандидатов на достройку атомной электростанции «Дукованы», приняли «нерыночное, политически ангажированное решение», говорится в заявлении госкорпорации, поступившем в РБК.

В «Росатоме» отметили, что всегда были привержены честной рыночной конкуренции.

«Исключение Росатома из тендера на расширение АЭС «Дукованы» в Чехии является нерыночным, политически ангажированным решением, которое не способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества в атомной отрасли между нашими странами», — заявили в холдинге.

За 65 лет сотрудничества в Чехии совместно было построено шесть энергоблоков, напомнили в госкорпорации. Эти генераторы «надежно и безопасно обеспечивают энергетическую самодостаточность страны», отметили в «Росатоме». Чешские же коллеги приобрели «уникальный опыт» производства компонентов и оборудования для водо-водяных энергетических реакторов и их поставок на объекты «Росатома» по всему миру.

Отстраняя «Росатом» от участия в строительстве АЭС, чешские власти «исключают в первую очередь свою национальную промышленность», так как Россия предлагала участие «сотен чешских и европейских компаний» в проекте расширения атомной электростанции, в рамках которого «могли быть заключены контракты на миллиарды евро», считают в холдинге.

«Росатом» указал на наличие «серьезных перспектив развития взаимовыгодного партнерства не только в Чехии, но и в рамках совместной работы в третьих странах» и выразил сожаление в связи с решением чешской стороны.

«Являясь мировым лидером по сооружению современных и безопасных АЭС, «Росатом» работает более чем в 50 странах мира, мы выполняем все свои контрактные обязательства перед партнерами, в том числе и чешскими компаниями, действуем на основе рыночных принципов и прозрачной конкуренции», — заключили в госкорпорации, выразив уверенность в том, что «отношения в сфере атомной энергетики должны быть вне политики».

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МИД заявил об имуществе Чехии после идеи отнять землю посольства в Праге
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посольство России в Праге

Чехия объявила о своем решении исключить «Росатом» из тендера на достройку АЭС «Дукованы» 19 апреля. Оно связано с дипломатическим скандалом, разразившимся между Россией и Чехией. Чешские власти обвинили 18 российских дипломатов в работе на российскую разведку и причастности к взрыву на складах боеприпасов в Врбетице
в 2014 году, после чего они были высланы из страны. Россия ответила высылкой 20 чешских дипломатов. 

АЭС «Дукованы» была построена в 1970–1980-е годы СССР в рамках договора с Чехословакией. Она покрывает более 20% потребления электроэнергии в стране. В 2029 году планировалось начать строительство нового энергоблока.

Среди кандидатов на достройку АЭС остаются компании из США, Франции и Южной Кореи. Стоимость проекта оценивается примерно в €6 млрд.

Чехия Росатом АЭС высылка дипломатов
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