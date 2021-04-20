В «Росатоме» увидели политику в решении Чехии по достройке АЭС «Дукованы»

Власти Чехии, исключившие «Росатом» из списка кандидатов на достройку атомной электростанции «Дукованы», приняли «нерыночное, политически ангажированное решение», говорится в заявлении госкорпорации, поступившем в РБК.

В «Росатоме» отметили, что всегда были привержены честной рыночной конкуренции.

«Исключение Росатома из тендера на расширение АЭС «Дукованы» в Чехии является нерыночным, политически ангажированным решением, которое не способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества в атомной отрасли между нашими странами», — заявили в холдинге.

За 65 лет сотрудничества в Чехии совместно было построено шесть энергоблоков, напомнили в госкорпорации. Эти генераторы «надежно и безопасно обеспечивают энергетическую самодостаточность страны», отметили в «Росатоме». Чешские же коллеги приобрели «уникальный опыт» производства компонентов и оборудования для водо-водяных энергетических реакторов и их поставок на объекты «Росатома» по всему миру.

Отстраняя «Росатом» от участия в строительстве АЭС, чешские власти «исключают в первую очередь свою национальную промышленность», так как Россия предлагала участие «сотен чешских и европейских компаний» в проекте расширения атомной электростанции, в рамках которого «могли быть заключены контракты на миллиарды евро», считают в холдинге.