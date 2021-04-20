Аналитики подсчитали, в каких городах можно быстрее накопить на квартиру

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Среди работающих россиян теоретически быстрее всего накопить на квартиру или первоначальный взнос по ипотеке могут жители Челябинска, Оренбурга и Саратова. Именно эти города стали лидерами рейтинга (есть у РБК), составленного специалистами сервиса по подбору персонала hh.ru и сервиса по подбору недвижимости ЦИАН.

За основу расчета были взяты медианные предлагаемые зарплаты и средняя стоимость однокомнатной квартиры в городах России. Сумма, которую работник гипотетически может откладывать каждый месяц, рассчитывалась как разница между зарплатой и установленным в регионе прожиточным минимумом для трудоспособных граждан.

В итоге получилось, что жители Челябинска, Оренбурга и Саратова могут в среднем за пять лет накопить за однокомнатную квартиру, а за год — на первый взнос по ипотеке (15%). Медианные зарплаты в этих городах составили 40–42 тыс. руб., средняя стоимость однокомнатной квартиры — от 1 млн 650 тыс. руб. до 1 млн 920 тыс. руб.

По шесть лет на квартиру и по году на первый взнос придется копить жителям Ульяновска, Рязани, Кирова, Тольятти, Омска и Астрахани. В Хабаровске и Нижнем Новгороде на это уйдет девять лет и один год соответственно. В Казани придется 11 лет копить на квартиру и два года — на первый взнос. Во Владивостоке и Санкт-Петербурге для покупки квартиры жить на прожиточный минимум придется 12 лет, накопление на первоначальный взнос займет два года.