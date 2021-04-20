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Аналитики подсчитали, в каких городах можно быстрее накопить на квартиру

Фото: Андрей Попов / РИА Новости
Фото: Андрей Попов / РИА Новости

Среди работающих россиян теоретически быстрее всего накопить на квартиру или первоначальный взнос по ипотеке могут жители Челябинска, Оренбурга и Саратова. Именно эти города стали лидерами рейтинга (есть у РБК), составленного специалистами сервиса по подбору персонала hh.ru и сервиса по подбору недвижимости ЦИАН.

За основу расчета были взяты медианные предлагаемые зарплаты и средняя стоимость однокомнатной квартиры в городах России. Сумма, которую работник гипотетически может откладывать каждый месяц, рассчитывалась как разница между зарплатой и установленным в регионе прожиточным минимумом для трудоспособных граждан.

В итоге получилось, что жители Челябинска, Оренбурга и Саратова могут в среднем за пять лет накопить за однокомнатную квартиру, а за год — на первый взнос по ипотеке (15%). Медианные зарплаты в этих городах составили 40–42 тыс. руб., средняя стоимость однокомнатной квартиры — от 1 млн 650 тыс. руб. до 1 млн 920 тыс. руб.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

По шесть лет на квартиру и по году на первый взнос придется копить жителям Ульяновска, Рязани, Кирова, Тольятти, Омска и Астрахани. В Хабаровске и Нижнем Новгороде на это уйдет девять лет и один год соответственно. В Казани придется 11 лет копить на квартиру и два года — на первый взнос. Во Владивостоке и Санкт-Петербурге для покупки квартиры жить на прожиточный минимум придется 12 лет, накопление на первоначальный взнос займет два года.

У работающих москвичей, если следовать методике исследования, 12 лет является минимальным сроком накопления на квартиру. Уложиться в этот интервал могут топ-менеджеры, работникам сферы добычи сырья, строительства и ИТ придется ждать 14 лет.

16 лет потребуется на покупку квартиры в Москве работникам автомобильного бизнеса, сферы закупок, сотрудникам банков и финансовых организаций, а также юристам. Свыше 20 лет потребуется откладывать на покупку квартиры столичным рабочим (21 год), административному персоналу (22 года), работникам сферы туризма и общепита (22 года), а также студентам и молодым специалистам (25 лет).

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Среднюю стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Москве приняли за 9 790 000 руб., прожиточный минимум для трудоспособного населения — 20 361 руб. Вилка предлагаемых медианных зарплат составила от 86 828 руб. для менеджеров до 53 612 руб. для студентов.

В среднем работающий в Москве человек может накопить на однокомнатную квартиру за 18 лет, а откладывать на первоначальный взнос по ипотеке ему придется в среднем три года.

Россияне назвали сферы работы для быстрого карьерного роста
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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Ранее в ходе опроса, организованного сервисом «Работа.ру», выяснилось, что, по мнению 26% россиян, быстрее достичь руководящих должностей можно в сфере ресторанов и кафе. Сферу ИТ как лучшую для быстрого развития карьеры указали 24% респондентов. Немного меньше опрошенных (23%) отметили отрасли производства и промышленности как наиболее подходящие для быстрого карьерного роста. Еще 22% назвали сферу маркетинга, рекламы и PR.

Лидерами списка городов, где легче всего построить карьеру, россияне считают Москву и Санкт-Петербург.

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