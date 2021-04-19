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Почти четверть россиян заявили о выгорании на работе

Почти четверть сотрудников компаний в России находятся в состоянии профессионального выгорания. Об этом свидетельствуют данные исследования международной компании Hays, сервиса Хабр Карьера и рекрутинговой компании FutureToday, передает «РИА Новости».

В исследовании приняли участие почти 4,4 тыс. сотрудников и 545 работодателей-представителей российских и зарубежных компаний, ведущих свою деятельность в России.

По данным опроса, за последний год 39% работников сталкивались с проблемой профессионального выгорания. 36% респондентов указали, что наблюдали случаи профессионального выгорания у своих коллег, а 23% сотрудников «прямо сейчас находятся в процессе выгорания и не знают, как справиться с этой проблемой», рассказал генеральный директор Hays в России Алекс Штейнгардт.

Половина россиян заявили о выгорании на работе
Общество
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Также опрос показал, что 42% «выгоревших» сотрудников принимают решение сменить работу, а 26% увольняются, не переходя сразу на другое место.

Поимо этого, выяснилось, что чаще от выгорания страдают женщины. О таком состоянии сообщили 43% женщин и 34% мужчин. Острее всего проблема проявилась у сотрудников 25-28 лет. Среди этой возрастной группы 50% опрошенных заявили, что сталкивались с выгоранием в прошлом году.

В то же время четверть респондентов заявили, что с профессиональным выгоранием не сталкивались и такого явления не существует в принципе. Чем старше сотрудник, тем больше он склонен отрицать проблему, свидетельствуют данные опроса.

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За 2020 год сталкивались с профессиональным выгоранием своих сотрудников 59% опрошенных компаний. Для решения этой проблемы 32% работодателей разговаривают об этом с сотрудником, 19% меняют спектр задач в рамках компании, 8% оказывают психологическую поддержку с помощью профессиональных сервисов. Еще по 7% работодателей предлагают повысить зарплату или предоставляют сотруднику длительный перерыв с возвращением. Отправляют таких работников к карьерным консультантам в 4% компаний.

Ранее аналогичное исследование провели телемедицинский сервис «Доктор рядом» и HeadHunter. По данным того опроса, половина опрошенных россиян оказались в состоянии эмоционального выгорания после событий 2020 года. В исследовании говорилось, что постоянное напряжение испытывает каждый второй работающий респондент, эмоциональную замкнутость — почти две трети опрошенных, истощение — 47%.

Также выяснилось, что половина респондентов испытывают на работе тревогу, 48% сотрудников из-за переутомления стали эмоционально бесчувственными, работают на автомате и ощущают опустошение при выполнении задач, а 45% респондентов испытывают личностное отчуждение по отношению к коллегам. При этом 80% респондентов в разной степени оказались довольны собой как профессионалами.

выгорание работа опрос
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