Почти четверть россиян заявили о выгорании на работе

Почти четверть сотрудников компаний в России находятся в состоянии профессионального выгорания. Об этом свидетельствуют данные исследования международной компании Hays, сервиса Хабр Карьера и рекрутинговой компании FutureToday, передает «РИА Новости».

В исследовании приняли участие почти 4,4 тыс. сотрудников и 545 работодателей-представителей российских и зарубежных компаний, ведущих свою деятельность в России.

По данным опроса, за последний год 39% работников сталкивались с проблемой профессионального выгорания. 36% респондентов указали, что наблюдали случаи профессионального выгорания у своих коллег, а 23% сотрудников «прямо сейчас находятся в процессе выгорания и не знают, как справиться с этой проблемой», рассказал генеральный директор Hays в России Алекс Штейнгардт.

Также опрос показал, что 42% «выгоревших» сотрудников принимают решение сменить работу, а 26% увольняются, не переходя сразу на другое место.