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Эксперты оценили идею передать МВД контроль над дорожными знаками

Законопроект, обязывающий власти всех уровней согласовывать дорожные знаки с МВД, надо дополнить. Процедура должна стать простой и понятной, иначе она скатится в бюрократию, рассказали опрошенные РБК эксперты.

«Должна быть прописана максимально простая и понятная процедура согласования. Согласование, включающее не просто фамилию и штампик рядом, — это должна быть реальная работа, причем, произведенная максимально быстро, чтобы не тормозить строительство, движение», — отметил партнер аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Он уточнил, что с законом должен идти подзаконный акт, который бы прописывал конкретные сроки согласования, поскольку в самом законе сроки указаны не будут.

Член движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов добавил, что процедуру нужно перевести в уведомительную форму. Так, чтобы власть должна была сообщать ГИБДД, что планирует поставить тот или иной знак или как-то изменить дорожное движение, а у автоинспекции было право наложить вето.

«Если это введут в том виде, в котором это обсуждается [сейчас], оперативно не будет. Согласование добавит плюс месяц на каждый знак. Жертвуется оперативностью, но добавляется «лишний фильтр», который контролирует, нет ли ошибок, все ли правильно, по ГОСТам и прочее», — указал собеседник РБК.

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По мнению Холодова, в другом виде обязать согласовывать установку знаков с МВД бессмысленно, поскольку ГИБДД и так выполняет надзорные функции и может выдавать предписания, если находит несоответствия.

В то же время Моржаретто одобрил инициативу. «Так и должно быть. В целом ряде городов, хотя законодательно это не прописано, правило это соблюдалось, даже в Москве. <...> В городах, где власти поступали умно, все продолжалось согласовываться с ГАИ. Сейчас, если это вернется, будет здорово», — сказал он.

Как пояснил Моржаретто, около восьми лет назад практику согласования с МВД отменили из-за излишней бюрократии. Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский добавил, что после этого за ненадобностью в ГИБДД не осталось нужных специалистов. «Нет отделов по организации движения ГИБДД, фактически их сократили. Получается ситуация, когда, если вернут полномочия, их некому будет обслуживать. <...> Как теперь будут проводить согласования люди, которые этому никогда не учились, у которых нет такого опыта, — это вопрос», — сказал Шумский.

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Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Он также назвал МВД слишком консервативной структурой, которая не способна помочь снизить смертность на российских дорогах. По мнению Шумского, за организацию дорожного движения должны отвечать гражданские специалисты, а не полиция.

«Коммерсантъ» сообщил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который обяжет власти всех уровней согласовывать с МВД установку знаков, разметки, светофоров и камер. Из полномочий полиции эту процедуру исключили в 2013 году. В 2019 году ЛДПР предложила правительству вернуть ее, указывая, что власти некоторых городов самовольно меняли знаки ограничений или вводили одностороннее движение.

новости Москва ГИБДД дорожные знаки
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