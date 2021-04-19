Эксперты оценили идею передать МВД контроль над дорожными знаками
Законопроект, обязывающий власти всех уровней согласовывать дорожные знаки с МВД, надо дополнить. Процедура должна стать простой и понятной, иначе она скатится в бюрократию, рассказали опрошенные РБК эксперты.
«Должна быть прописана максимально простая и понятная процедура согласования. Согласование, включающее не просто фамилию и штампик рядом, — это должна быть реальная работа, причем, произведенная максимально быстро, чтобы не тормозить строительство, движение», — отметил партнер аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто.
Он уточнил, что с законом должен идти подзаконный акт, который бы прописывал конкретные сроки согласования, поскольку в самом законе сроки указаны не будут.
Член движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов добавил, что процедуру нужно перевести в уведомительную форму. Так, чтобы власть должна была сообщать ГИБДД, что планирует поставить тот или иной знак или как-то изменить дорожное движение, а у автоинспекции было право наложить вето.