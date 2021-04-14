В МВД назвали регионы по росту числа жертв в ДТП с участием такси

В 2020 году наибольший рост числа погибших в ДТП с участием такси был отмечен в Пензенской области (+400%) — пять погибших, сообщили в МВД в ответ на запрос РБК.

Следом, по данным, ведомства идут Самарская (+300%) и Московская области (161,1%), по 8 и 47 погибших соответственно.

В МВД отметили, что в прошедшем году значительное влияние на показатели аварийности с участием такси оказали меры в связи с пандемией коронавируса. В период с апреля по май и с сентября по декабрь было зафиксировано снижение аварий, при этом произошел рост числа погибших.

Всего в 2020 году сотрудники полиции зафиксировали 3574 аварий с участием такси, что на 1,2% ниже, чем годом ранее. Доля таких аварий от общего числа ДТП составила 2,8%, а доля погибших — 1,5%.