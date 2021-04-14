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Общество ,  
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В МВД назвали регионы по росту числа жертв в ДТП с участием такси

В 2020 году наибольший рост числа погибших в ДТП с участием  такси был отмечен в Пензенской области (+400%) — пять погибших, сообщили в МВД в ответ на запрос РБК.

Следом, по данным, ведомства идут Самарская (+300%) и Московская области (161,1%), по 8 и 47 погибших соответственно.

СМИ узнали об инициативе страховщиков поднять тарифы ОСАГО для такси
Бизнес
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В МВД отметили, что в прошедшем году значительное влияние на показатели аварийности с участием такси оказали меры в связи с пандемией коронавируса. В период с апреля по май и с сентября по декабрь было зафиксировано снижение аварий, при этом произошел рост числа погибших.

Всего в 2020 году сотрудники полиции зафиксировали 3574 аварий с участием такси, что на 1,2% ниже, чем годом ранее. Доля таких аварий от общего числа ДТП составила 2,8%, а доля погибших — 1,5%.

В начале апреля в ГИБДД заявили, что количество смертей в результате аварий с участием машин такси в России увеличилось на 20%. «У нас число ДТП в целом осталось на уровне 2019–2020 годов. Но, к сожалению, растет уровень смертности. Погибают пассажиры, погибают люди. Мы взяли статистику, и она говорит, что на 20% выросло количество погибших за один год», — говорил
глава ГИБДД Михаил Черников.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на двух собеседников на рынке писал, что
страховщики совместно с ЦБ и Минфином обсуждают пересмотр тарифов ОСАГО для такси. По словам одного из собеседников газеты, достаточность тарифов особенно просела в сегменте такси, поскольку средняя частота ДТП в нем составляет 31% в год. При этом он сообщал, что средняя частота ДТП легковых автомобилей физлиц — 4,3%. «Треть из тех такси, что сейчас ездит по дорогам, по статистике, станет участником аварии», — пояснил собеседник.

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В последний раз ЦБ пересмотрел тарифный коридор и базовые ставки ОСАГО в сентябре 2020 года. Тогда для большинства частных владельцев легковых автомобилей его расширение составило 10%, для юрлиц — 20%, для такси — 30%.

такси ДТП МВД России аварии
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