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Дептранс ответил на претензии поставщиков из-за правил перевозки грузов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Изменение правил движения грузового транспорта массой больше 3,5 т по Москве коснется только транзитных маршрутов и значительно улучшит жизнь москвичей. Об этом РБК сообщила пресс-служба департамента транспорта города.

«Перевод грузовиков на ЦКАД и другие магистрали — это крайне важное решение, которое сделает жизнь жителей Москвы и Московской области удобнее и безопаснее. И оно затронет только транзитные машины — для грузовиков, которые возят товары в Москву, ничего не изменится», — уточняется в сообщении.

В Москве на год продлили ограничения для большегрузов
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Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Департамент добавил, что решение тщательно прорабатывалось. Введение ограничений уже перенесли с 5 апреля на 5 мая, чтобы грузоперевозки могли адаптироваться к изменения и заранее получить необходимые пропуска. Дептранс уточнил, что оформить пропуск можно будет с 14 апреля бесплатно через сайт госуслуг.

В департаменте добавили, что не регулирует цены на телематическое оборудование, которое будут устанавливать на большегрузы. Перевозчики смогут выбрать его сами. «По информации из открытых данных, цены начинаются с 3 тыс. руб. за устройство», — отметил дептранс.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что бизнес попросил правительство отменить ограничения на перевозку грузов в Москве. Соответствующее обращение направили руководители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Национальной мясной ассоциации, «Союзмолока», «Союзнапитков», Рыбного союза и других объединений премьер-министру Михаилу Мишустину, в Минтранс, Минпромторг и Минсельхоз.

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Участники рынка обеспокоены, что ограничения увеличат затраты на поставки грузов и приведут к срыву контрактов, из-за чего товары подорожают для потребителей. В обращении бизнеса, в частности, отмечается, что установка одного устройства для подключения к Единой региональной навигационно-информационной системе Москвы (РНИС) обойдется в 20 тыс. руб., а разделение пропусков на дневные и ночные сделает невозможной круглосуточную доставку.

С 20 февраля в Москве ввели ограничения для транзитного проезда большегрузов свыше 12 т. Меры продлятся до февраля 2022 года. Запрет распространяется на въезд на территорию Москвы в пределах Московской кольцевой автодороги (МКАД) и движение по самой дороге, включая ее внутренние и внешние полосы, ограничение действует круглосуточно.

Москва Дептранс новости
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