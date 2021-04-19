Дептранс ответил на претензии поставщиков из-за правил перевозки грузов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Изменение правил движения грузового транспорта массой больше 3,5 т по Москве коснется только транзитных маршрутов и значительно улучшит жизнь москвичей. Об этом РБК сообщила пресс-служба департамента транспорта города.

«Перевод грузовиков на ЦКАД и другие магистрали — это крайне важное решение, которое сделает жизнь жителей Москвы и Московской области удобнее и безопаснее. И оно затронет только транзитные машины — для грузовиков, которые возят товары в Москву, ничего не изменится», — уточняется в сообщении.

Департамент добавил, что решение тщательно прорабатывалось. Введение ограничений уже перенесли с 5 апреля на 5 мая, чтобы грузоперевозки могли адаптироваться к изменения и заранее получить необходимые пропуска. Дептранс уточнил, что оформить пропуск можно будет с 14 апреля бесплатно через сайт госуслуг.

В департаменте добавили, что не регулирует цены на телематическое оборудование, которое будут устанавливать на большегрузы. Перевозчики смогут выбрать его сами. «По информации из открытых данных, цены начинаются с 3 тыс. руб. за устройство», — отметил дептранс.