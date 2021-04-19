Эксперты назвали регионы России с самым высоким уровнем жизни

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Москва заняла первое место по социально-экономическому и экономическому развитию регионов России в 2020 году. На втором месте оказалась Тюменская область, а на третьем — Ленинградская области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на интегральный рейтинг, составленный Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) на основании данных Росстата, Росказны, Минфина и ФНС.

Показателями оценки стали девять критериев, в том числе среднемесячная зарплата в регионе, стоимость потребительской корзины, индекс промышленного производства, соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета и т.д. Ни по одному из них Москва не заняла первое место.

В топ-10 регионов по социально-экономическому и экономическому развитию также попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

В число 25 лучших по этим показателям регионов эксперты также включили Красноярский край, Чукотку, Мурманскую, Владимирскую, Тульскую, Челябинскую, Воронежскую области, Камчатский и Хабаровский края, Свердловскую и Белгородскую области, Башкирию, Татарстан, а также Сахалинскую и Рязанскую области.