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Эксперты назвали регионы России с самым высоким уровнем жизни

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Москва заняла первое место по социально-экономическому и экономическому развитию регионов России в 2020 году. На втором месте оказалась Тюменская область, а на третьем — Ленинградская области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на интегральный рейтинг, составленный Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) на основании данных Росстата, Росказны, Минфина и ФНС.

Показателями оценки стали девять критериев, в том числе среднемесячная зарплата в регионе, стоимость потребительской корзины, индекс промышленного производства, соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета и т.д. Ни по одному из них Москва не заняла первое место.

В топ-10 регионов по социально-экономическому и экономическому развитию также попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Эксперты назвали регионы-лидеры по социально-экономическому росту
Общество
Фото:Лев Федосеев / ТАСС

В число 25 лучших по этим показателям регионов эксперты также включили Красноярский край, Чукотку, Мурманскую, Владимирскую, Тульскую, Челябинскую, Воронежскую области, Камчатский и Хабаровский края, Свердловскую и Белгородскую области, Башкирию, Татарстан, а также Сахалинскую и Рязанскую области.

При этом по уровню зарплаты по итогам прошлого года на первом месте оказалась Магаданская область. За ней следуют Чукотка, ЯНАО, Москва и Сахалинская область. По показателю «минимальной стоимости жизни» (соотношение среднемесячной зарплаты и стоимости потребительской корзины) лидером также стала Магаданская область. Следом за ней идет те же регионы, но в другом порядке: ЯНАО, Сахалинская область, Чукотка и Москва.

В феврале «Известия» со ссылкой на экспертов Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) сообщали, что лидером социально-экономического роста в России по итогам 2020 года стал Ямало-Ненецкий автономный округ. На втором месте в рейтинге оказалась Магаданская область, на третьем — Чукотка. Затем следовали Ненецкий автономный округ, Сахалинская область и Москва.

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