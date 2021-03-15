В Дагестане обрушился мост при проезде грузовика

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 73,51 (+0,01) Инвестиции, 12 мар, 13:15
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 87,8 (+0,04) Инвестиции, 12 мар, 13:15
Новые налоговые льготы для бизнеса — 6 примеров Pro, 12:48 Чего не хватает российским продуктовым магазинам РБК и Русский продукт, 12:47 РФПИ сообщил о соглашениях с компаниями ЕС о производстве «Спутника V» Общество, 12:44 Что такое VPN и для чего он нужен Индустрия 4.0, 12:40  В Москве вновь откроются ярмарки выходного дня Город, 12:37 Воркшоп в Новосибирске после замечания Мишустина переименовали Общество, 12:27 Дзюбу вызвали в сборную впервые после секс-скандала Спорт, 12:21 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 12:18 Экс-тренер Обухова отреагировал на данные об употреблении игроком допинга Спорт, 12:12 В Дагестане обрушился мост при проезде грузовика Общество, 12:11 В Белоруссии начала работать комиссия по внесению поправок в Конституцию Политика, 12:00 Нужно ли компании мобильное приложение и когда можно обойтись без него Pro, 11:58 Токен Alice за минуту подорожал на 60 000% Крипто, 11:54 Обладатели «Грэмми» в 2021 году. Фоторепортаж Общество, 11:49 
Общество ,  
0 

В Дагестане обрушился мост при проезде грузовика

Video

В Шамильском районе Дагестана, на выезде из села Хебда, во время проезда грузовика обрушился мост. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС.

Информацию об обрушении ведомство получило в 09:10 мск. Обрушился один пролет моста через реку Аварское Койсу. Из-за инцидента пострадал водитель, работник ООО «Мостострой». Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В результате без дорожного сообщения остались три села. К вечеру технический проезд должны организовать для всех машин, пока он возможен только для грузового транспорта, указали в МЧС.

В Иркутской области под грузовиком обрушился мост
Общество

В МЧС со ссылкой на информацию госучреждения «Дагавтодор» указали, что мост был в аварийном состоянии, на нем был разрешен проезд только машинам весом до 40 т. Кроме того, в этом районе ремонтировали дорогу — асфальтировали дорожное полотно.

Фото:МЧС России по Республике Дагестан Фото:МЧС России по Республике Дагестан Фото:Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан
Фото: МЧС России по Республике Дагестан

Читайте на РБК Pro
Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак 12 форматов для мероприятий для Clubhouse от Линор Горалик Давид Ян: большинство компаний работают с сотрудниками как 300 лет назад Почему культовый Reebok терпит неудачи 30 лет — Quartz

По данным минтранса республики, мост обрушился из-за проезда транспорта «ненормативной нагрузки».

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту случившегося, говорится на сайте ведомства.

Дагестан мост обрушение
Материалы по теме
В Петербурге закроют проезд под «мостом глупости»
Общество
Дагестан возглавил список регионов — аутсайдеров по вакцинации от COVID
Общество
Прокуратура Дагестана начала проверку после массовой гибели птиц
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter