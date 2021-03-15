В Дагестане обрушился мост при проезде грузовика

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В Шамильском районе Дагестана, на выезде из села Хебда, во время проезда грузовика обрушился мост. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС.

Информацию об обрушении ведомство получило в 09:10 мск. Обрушился один пролет моста через реку Аварское Койсу. Из-за инцидента пострадал водитель, работник ООО «Мостострой». Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В результате без дорожного сообщения остались три села. К вечеру технический проезд должны организовать для всех машин, пока он возможен только для грузового транспорта, указали в МЧС.