Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 75,55 (-1,43) Инвестиции, 16 апр, 12:46
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 90,46 (-1,77) Инвестиции, 16 апр, 12:46
В США поддержали решение Чехии о высылке российских дипломатов Политика, 23:30 Три человека погибли в результате стрельбы в Техасе Общество, 23:04 Газизов посвятил победу над «Спартаком» памяти сына Спорт, 22:54 СМИ сообщили об уголовном деле против главы Минюста Украины Малюськи Политика, 22:32 Что такое индивидуальный пенсионный план РБК и НПФ «Будущее», 22:04 Тедеско извинился перед фанатами «Спартака» за поражение от «Уфы» Спорт, 21:57 ФСБ показала видео задержания по делу о подготовке покушения на Лукашенко Политика, 21:55 МИД объявил о высылке 20 чешских дипломатов Политика, 21:42 КГБ сообщил о первом в истории Белоруссии деле о попытке захвата власти Политика, 21:34 Федун призвал игроков и тренеров «Спартака» извиниться перед болельщиками Спорт, 21:31 Посол Чехии приехал в МИД Политика, 21:15 Bloomberg сообщил об истощении накопленных за пандемию запасов нефти Экономика, 21:15 «Спартак» разгромно проиграл «Уфе» в свой 99-й день рождения Спорт, 21:00 Черный цвет в науке. Подкаст РБК и ASUS, 20:53
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Политика ,  
0 

В США поддержали решение Чехии о высылке российских дипломатов

США поддерживают Чехию в ее решительном ответе на «подрывные действия России», написал в Twitter официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на фоне решения чешских властей выслать российских дипломатов.

Мы должны действовать решительно в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнеров», — сообщил Прайс.

Накануне Чехия потребовала покинуть страну от 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками российских спецслужб. Им дали 48 часов на то, чтобы уехать. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны подозревают сотрудников Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице, в результате которых погибли два человека.

МИД объявил о высылке 20 чешских дипломатов
Политика
Витезслав Пивонька

Также полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Александра Петрова и Руслана Боширова «в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления». В ведомстве полагают, что когда произошли взрывы на складе, они приезжали в Прагу, а затем — в Злинский край.

МИД России назвал обвинения в адрес российских дипломатов «надуманными предлогами». В дипведомстве полагают, что Прага пошла на такой шаг «в стремлении угодить США». Ранее США также объявили о высылке российских дипломатов.

Помимо этого, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны покинуть страну до конца 19 апреля.

Читайте на РБК Pro
Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов Почему 100 млн человек обречены на смену профессии Большинство бизнес-мероприятий бесполезны — основатель Reddit
США Чехия высылка дипломатов Госдепартамент
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Материалы по теме
МИД объявил о высылке 20 чешских дипломатов
Политика
Чешская полиция объявила в розыск Петрова и Боширова
Политика
Посол Чехии приехал в МИД
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter