В США поддержали решение Чехии о высылке российских дипломатов

США поддерживают Чехию в ее решительном ответе на «подрывные действия России», написал в Twitter официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на фоне решения чешских властей выслать российских дипломатов.

Мы должны действовать решительно в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнеров», — сообщил Прайс.

Накануне Чехия потребовала покинуть страну от 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками российских спецслужб. Им дали 48 часов на то, чтобы уехать. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны подозревают сотрудников Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице, в результате которых погибли два человека.

Также полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Александра Петрова и Руслана Боширова «в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления». В ведомстве полагают, что когда произошли взрывы на складе, они приезжали в Прагу, а затем — в Злинский край.