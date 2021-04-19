Умер отец президента Туркмении

Отец президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Государственное информационное агентство страны.

«На 89-м году жизни скончался отец нашего Аркадага-президента Мяликгулы Бердымухамедов. Эта горькая весть была воспринята всем туркменским народом с большой печалью», — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, Мяликгулы Бердымухамедов родился 12 августа 1932 года в селе Бирлешик-1 Геоктепинского этрапа. Сначала он работал библиотекарем, затем стал учителем начальных классов. С 1958 по 1982 год он занимал различные должности в министерстве внутренних дел, после чего вышел на пенсию в звании подполковника МВД.

Бердымухамедов был награжден почетными грамотами руководства МВД, денежными премиями, нагрудными знаками и медалями за борьбу с преступностью и охрану общественного порядка. Его имя присвоено воинской части 1001 МВД Туркмении и жилому комплексу этого министерства в Ашхабаде.