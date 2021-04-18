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Политика ,  
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СМИ сообщили об уголовном деле против главы Минюста Украины Малюськи

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины возбудило уголовное дело против министра юстиции Дениса Малюськи, подозреваемого в возможном противоправном завладении предприятием, сообщает агентство «Українські Новини» со ссылкой на ответ НАБУ.

По данным агентства, 19 февраля директор предприятия «Новая топливная компания» заявил в НАБУ, что глава Минюста, его первый заместитель и их подчиненные пытались завладеть незаконно имуществом «Новой топливной компании» и других 19 субъектов хозяйствования. В их действиях усматривается ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, организации) УК.

Однако после заявления директора «Новой топливной компании» НАБУ не стало вносить данные в Единый реестр досудебных расследований, указывает агентство. 11 марта заявитель обратился в суд с жалобой. Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ возбудить дело.

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23 марта антикоррупционное бюро выполнило судебное решение и начало расследование.

В конце марта в декларации о доходах за 2020 год глава Минюста указал зарплату в размере 638,7 тыс. гривен ($22,8 тыс.). Ему принадлежит квартира в Киеве площадью 34,6 кв. м. Он также задекларировал две квартиры и земельный участок, зарегистрированные на третье лицо. Кроме того, Малюська и его жена владеют автомобилем Mazda, на его банковских счетах хранится $36,4 тыс. и 53,7 тыс. гривен.

Минюст Украины уголовное дело
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